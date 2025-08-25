Сразу шесть машин столкнулось в Тюмени из-за пьяного водителя. Видео

В аварии пострадало два чнловека
В аварии пострадало два чнловека Фото:

На 9-м километре обхода Тюмени вечером 25 августа столкнулось шесть автомобилей. Как в соцсети сообщили очевидцы, массовое ДТП произошло из-за пьяного водителя в одном из авто.

«Массовая авария из шести автомобилей произошла на 9-м километре обхода Тюмени. Предварительно, виновником аварии стал пьяный 34-летний водитель», — сообщает telegram-канал «Новости Тюмени и Области».

В ДТП пострадал виновник аварии — его госпитализировали. Также травмы получила женщина. На месте работают экстренные службы. В районе ДТП скопилась огромная пробка.

Что случилось в Тюмени?

