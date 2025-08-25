Оскорбивший защитников Отечества блогер Маркарян был объявлен в розыск

Блогера Арсен Маркарян, который обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества, был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Ранее суд отправил его под арест на 17 суток.
«Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск», — сказано в сообщении. Как уточнили в суде, основанием для ареста стало ходатайство следователя, а также представленные материалы уголовного дела. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 17 суток», — отметили в пресс-службе.
По версии следствия, Маркарян, зная о широкой аудитории одного из видеохостингов, опубликовал ролик, в котором содержалась информация, оскорбляющая память защитников Отечества. Следователи считают, что его действия подпадают под статью о реабилитации нацизма. Ранее блогер был объявлен в международный розыск, однако сейчас он задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
