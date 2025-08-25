25 августа 2025

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты

Когда ограничения будут сняты - неизвестно
Когда ограничения будут сняты - неизвестно

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — рассказал Кореянко в telegram-канале.

Ранее тысячи россиян столкнулись с массовыми задержками рейсов из-за угрозы безопасности перелетов. Подробнее — в материале URA.RU.

