25 августа 2025

Дачники резко уронили цены на домашние помидоры в Челябинской области. Скрин

Домашние помидоры можно купить по цене от 100 рублей за килограмм в Челябинской области
Домашние помидоры можно купить по цене от 100 рублей за килограмм в Челябинской области Фото:

Выращенные на частных огородах помидоры подешевели в Челябинской области. Томаты продают по цене от 100 рублей за килограмм. Стоимость оказалась в два с половиной раза дешевле, чем месяцем ранее. Это следует из объявлений, размещенных в сети Интернет.

«Продам домашние крупные помидоры. 100 рублей за килограмм. Местонахождение — Коркинский район, самовывоз», — говорится в одном из предложений в соцсети «ВКонтакте». 

Челябинцы назначают цены на томаты в зависимости от сорта, размера и спелости овоща. Стоимость доходит до 200 рублей за килограмм, следует из данных на сайте «Авито». Самые крупные — самые дорогие. Крупные фермеры продают помидоры дешевле: от 49 рублей за килограмм при покупке ящика (в нем около десяти килограммов).

В конце июля цена на домашние томаты варьировалась от 250 до 350 рублей. Стоимость сорта «Бычье сердце» доходила за 400 рублей за килограмм.

Фермеры предлагают помидоры разных сортов
Фермеры предлагают помидоры разных сортов
Фото:

