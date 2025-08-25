Выращенные на частных огородах помидоры подешевели в Челябинской области. Томаты продают по цене от 100 рублей за килограмм. Стоимость оказалась в два с половиной раза дешевле, чем месяцем ранее. Это следует из объявлений, размещенных в сети Интернет.
«Продам домашние крупные помидоры. 100 рублей за килограмм. Местонахождение — Коркинский район, самовывоз», — говорится в одном из предложений в соцсети «ВКонтакте».
Челябинцы назначают цены на томаты в зависимости от сорта, размера и спелости овоща. Стоимость доходит до 200 рублей за килограмм, следует из данных на сайте «Авито». Самые крупные — самые дорогие. Крупные фермеры продают помидоры дешевле: от 49 рублей за килограмм при покупке ящика (в нем около десяти килограммов).
В конце июля цена на домашние томаты варьировалась от 250 до 350 рублей. Стоимость сорта «Бычье сердце» доходила за 400 рублей за килограмм.
