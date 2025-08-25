ФАС отреагировала на завышение цен на бензин в регионах РФ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в связи с необоснованным повышением цен на топливо на некоторых автозаправочных станциях. Об этом рассказала пресс-служба правительства РФ.
«Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил, что служба возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах. Она будет продолжать мониторинг цен», — говорится в сообщении.
В понедельник заместитель председателя правительства Александр Новак возглавил заседание штаба, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с ростом спроса на топливо в летний период, а также иные аспекты, влияющие на функционирование отрасли. По результатам совещания Новак поручил Министерству энергетики осуществлять мониторинг внутреннего рынка нефтепродуктов. Министерству экономического развития было предписано провести анализ факторов, определяющих ценообразование на рынке.
Ранее на нескольких автозаправочных станциях Крыма был зафиксирован дефицит бензина. Одной из основных причин сложившейся ситуации называется приостановка работы трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на юге России.
