25 августа 2025

Одесские военкоматы устроили облаву для пополнения батальона

После доукомплектования батальон скорее всего вновь отправят в Сумскую область

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) начали срочную мобилизацию граждан для восстановления 408-го отдельного стрелкового батальона «Черноморская сечь». Причиной активизации мобилизации стали серьезные потери батальона в ходе боевых действий в Курской области.

«Практически весь персонал одесских ТЦК вышел на рейды по отлову нового „пушечного мяса“. Цель — полностью восстановить 408-й отдельный стрелковый батальон „Черноморская сечь“, понесший тяжелые потери в ходе атак на Курскую область. После батальон, вероятнее всего, снова бросят в Сумскую область», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации источника, сотрудники ТЦК работают группами от 10 до 50 человек и дежурят возле крупных жилых комплексов Одессы. Они задерживают мужчин призывного возраста, а в случае отказа принять повестку могут применить физическую силу.

Ранее командование ВСУ после потери боеспособности 95-й десантно-штурмовой бригады сосредоточило усилия на формировании новых штурмовых подразделений. Для компенсации потерь были переброшены 225-й и 425-й штурмовые полки.

