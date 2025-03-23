«Бездарная операция»: на Украине оценили итоги вторжения в Курскую область

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери во время Курской операции. Об этом сообщил киевский политолог Константин Бондаренко, назвав ее бездарной.
«Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность», — заявил Бондаренко в интервью YouTube-каналу «UkrLife». Он также назвал решение ВСУ перейти через курскую границу «авантюрой».
Бондаренко, ссылаясь на информацию из западных медиа, заявил, что в ходе боевых действий в Курской области Киев понес потери в 70 тысяч человек. При этом, по его словам, значимых успехов достигнуто не было.
На «заоблачные» потери ВСУ на всей линии фронта ранее указал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он рассказал, что за Курскую операцию противник потерял около 70 тысяч бойцов, пишет RT. Как ранее сообщало URA.RU, российские войска полностью блокировали движение украинских военных по главной дороге на пропускной пункт «Суджа», расположенный на границе с Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.