Силовики разыскивают сообщников задержанного врио замгубернатора Курской области

В уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области, могут появиться новые фигуранты. Ранее в рамках расследования был задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров.
«Следственные действия продолжаются. В уголовном деле могут появиться как новые подозреваемые, так и новые эпизоды», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, были задержаны заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. Кроме того, по месту работы и проживания Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области, были проведены обыски.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.