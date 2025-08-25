25 августа 2025

Силовики разыскивают сообщников задержанного врио замгубернатора Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках дела ранее задержали врио заместителя губернатора Курской области Базарова
В рамках дела ранее задержали врио заместителя губернатора Курской области Базарова Фото:
новость из сюжета
Миллиардные хищения в правительстве Белгородской области

В уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области, могут появиться новые фигуранты. Ранее в рамках расследования был задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров.

«Следственные действия продолжаются. В уголовном деле могут появиться как новые подозреваемые, так и новые эпизоды», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, были задержаны заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. Кроме того, по месту работы и проживания Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области, были проведены обыски.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области, могут появиться новые фигуранты. Ранее в рамках расследования был задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. «Следственные действия продолжаются. В уголовном деле могут появиться как новые подозреваемые, так и новые эпизоды», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, были задержаны заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. Кроме того, по месту работы и проживания Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области, были проведены обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...