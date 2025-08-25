Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров задержан по делу о миллиардных хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Показания на него мог дать один из ранее задержанных фигурантов аналогичного дела. Врио курского губернатора Александр Хинштейн после задержания Базарова отметил, что никакие прежние заслуги или должности экс-чиновника не станут спасением от закона. Все, что известно о задержании Владимира Базарова и следственных действиях по прошлым хищениям в Белгородской области — в материале URA.RU.
Первые сообщения о задержании
Владимир Базаров задержан, в регионе проходят следственные действия. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
По словам главы региона, обстоятельства задержания связаны с предыдущей работой экс-чиновника на посту замгубернатора по строительству в Белгородской области. Хинштейн подчеркнул, что не готов давать никаких оценок, так как ситуация касается другого региона.
Он выразил уверенность, что следствие разберется во всех деталях объективно. Также врио губернатора отметил, что произошедшее служит напоминанием о необходимости строго соблюдать законодательство независимо от прежних заслуг и занимаемых должностей.
Почему правоохранители заинтересовались Базаровым
Предварительно, задержание Владимира Базарова касается строительства оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщил Хинштейн. Конкретнее, экс-чиновник проходит по делу о хищении одного миллиарда рублей на строительстве фортификаций в регионе, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник.
Показания на Базарова дал начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, который бал арестован ранее, сообщили в telegram-канале Mash. Там отметили, что Владимира Базарова якобы уже вызывали в Следственный комитет в июле, отпустив под подписку о невыезде.
Прошлые задержания в рамках дела
Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин был задержан в июне 2025 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, его отправили в СИЗО. Вместе с ним задержаны еще два предпринимателя.
Подобное связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на белгородско-украинской границе. Предварительная сумма ущерба оценивалась в 500 млн рублей, полученных за счет завышения стоимости и хищений при производстве железобетонных изделий, используемых для укрепления госграницы.
Вместе с Зайнуллиным ответчиками по иску проходят начальник управления капстроительства региона Алексей Сошников, а также Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев. Часть из них уже помещены под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Местонахождение одного из фигурантов — Боровлева — в настоящее время неизвестно.
Генпрокуратура подала иск о взыскании денег
В июле Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании почти одного миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений. Среди ответчиков — Рустэм Зайнуллин, Алексей Сошников и ряд предпринимателей и юридических лиц.
В прокуратуре пояснили, что ответчики получили 26 госконтрактов на общую сумму 924,8 млн рублей. Документы были заключены коррупционным путем. По данным следствия, построенные на границе объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. Кроме того, прокуроры установили факты нерационального использования бюджетных средств и ненадлежащего исполнения условий госконтрактов. В результате стране был причинен значительный материальный ущерб.
