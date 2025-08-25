Заместитель Хинштейна и экс-помощник Гладкова задержан по делу о хищении одного млрд

Заместитель Хинштейна Базаров задержан по делу о хищении одного млрд
Врио замглавы Курской области Владимир Базаров задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Базаров задержан по уголовном делу о хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах в Белгородской области. Общий ущерб по делу составляет один миллиард рублей», — рассказали в органах ТАСС. Именно в период, когда совершались противоправные действия, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области.

В настоящее проводятся обыски по месту работы и проживания Базарова, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области. Изымаются компьютеры, ноутбуки и средства связи. Ранее по этому же делу были арестованы заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов, а также трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Помимо уголовного преследования, в Останкинском суде Москвы рассматривается гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство требует взыскать с фигурантов дела и аффилированных с ними компаний сумму в размере 924 873 795,80 рублей в доход РФ. Расследованием установлены факты коррупционного обогащения чиновников и предпринимателей при исполнении государственных контрактов. Рустэм Зайнуллин и Алексей Сошников, используя служебное положение, заключали фиктивные договоры на поставку строительных материалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Бизнесмен Сергей Петряков согласился на выплату так называемого «отката» в размере 7% от суммы контракта. Кроме того, на полученный аванс он приобрел квартиру в Москве и автомобиль.

