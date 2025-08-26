В Ленинградкой области ввели режим опасности атак БПЛА

Из-за режима опасности атак БПЛА в регионе могут быть проблемы со скоростью интернета
В Ленинградской области из-за угрозы атак украинских дронов ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — написал Дрозденко в  telegram-канале. Он добавил, что на фоне этого могут  быть перебои в работе мобильного интернета. 

Ранее в Минобороны России сообщили, что 26 августа с 20:00 (по мск) до полуночи средствами ПВО были уничтожены 37 дронов ВСУ. Наибольшее количество аппаратов — девять единиц — было сбито в Брянской области. 

