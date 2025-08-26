Долг Белоцерковской* вырос в 13 раз

Задолженность блогера Вероники Белоцерковской (Признана иноагентом в РФ) увеличилась до 47,1 миллиона рублей. Отмечается, что по сравнению с ноябрем прошлого года, когда долг составлял 3,65 миллиона рублей, его размер вырос в 13 раз.
РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов и информации сервиса «БИР-Аналитик» сообщает, что с 2023 по 2025 год петербургскими приставами было возбуждено восемь исполнительных производств в отношении Белоцерковской. Пять из них касаются взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму свыше 46,9 миллиона рублей. Одно из производств было возбуждено на основании судебного решения о взыскании 43,4 миллиона рублей по договору займа с фирмы «Бонус-Эдвайзер».
Также сообщается, что приставы взыскивают с блогера налоги и сборы на сумму более 59,6 тысячи рублей, а за несвоевременную выплату долга начислен исполнительский сбор в размере 4,1 тысячи рублей. Кроме того, у Белоцерковской сохраняется задолженность по коммунальным платежам в размере 361 рубль, которую она не может погасить с 2023 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
