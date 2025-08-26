С Тимати взыскивают долги по ЖКХ

Сумма задолженности рэпера не указана, сообщили ТАСС
Сумма задолженности рэпера не указана, сообщили ТАСС

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности за коммунальные платежи с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Информация поступила на основе судебных материалов.

«Материалы поступили приставам от одного из мировых судей Москвы. В них указано, что музыкант вовремя не оплатил имеющуюся задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени», — указано в материале ТАСС. Отмечается, что из-за задолженности приставы начали исполнительное производство. Сумма долга рэпера не указана.

Ранее суд уже удовлетворял иски к Тимати о взыскании задолженностей по коммунальным платежам и взносам на капитальный ремонт, поданные Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма также не раскрывалась.

