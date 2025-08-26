Краснодарский край стал эпицентром предвыборных интриг и конфликтов

С выборов в Краснодарском крае сняты порядка трех сотен кандидатов, в том числе от «Единой России». 67 выдвиженцев не смогли зарегистрироваться в Сочи. 53 — в Краснодаре, 38 — в Новороссийске и 29 — в Анапе. Массовый исход участников связан с желанием властей сохранить полную управляемость над кампанией, сообщил источник агентства из политтехнологических кругов.
«С выборов убирают всех несогласованных кандидатов. Это коснулось и „Единой России“. Но в большей части — самовыдвиженцев, а также представителей малых партий», — сказал инсайдер.
Как уже писало URA.RU, примерно 10 единороссов, победивших на праймериз, покинули гонку в Краснодаре. А в Сочи — 12 человек. В ЕР официальной причиной называют то, что кандидаты не предоставили документы в избиркомы и поэтому лишились возможности зарегистрироваться. Однако местный политтехнолог, главный редактор аналитического интернет-портала «Акценты» Антон Чаблин полагает, что дело во внутрипартийных противоречиях и не согласованности участников.
«Выборами занимаюсь четверть века, и таких грязных, как в этом году в Краснодарском крае, давно не видел. Жестко централизованная система управления регионом, которая бескомпромиссно создавалась местными чиновниками последние годы, должна сохраниться. Но цена этого сохранения огромна» — сказал эксперт.
По словам Чаблина, в администрации президента крайне негативно оценивают проходящую на Кубани кампанию. «Прекрасно знаю, что даже на Старой площади недовольны тем, с каким рвением "вычесывают" списки кандидатов в депутаты муниципалитетов», — добавил политолог.
Замгубернатора Александр Топалов, курирующий внутреннюю политику в крае, сообщил URA.RU, что выбывание кандидатов с выборов связано с объективными причинами — сменой места жительства, семейными обстоятельствами, невозможностью предоставить необходимый пакет документов.
«Партийное представительство кандидатов при этом вряд ли пострадает, поскольку подавляющее большинство выдвинутых кандидатов хоть и являются самовыдвиженцами, но при этом состоят в тех партиях, от которых по тем или иным причинам не смогли выдвинуться выбывшие. Администрация Краснодарского края в части выборного процесса отвечает за доступность избирательных участков, безопасность и организованность выборного процесса», — подчеркнул Топалов.
