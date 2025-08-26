Пустят ли свердловчан на линейки к детям 1 сентября

В Свердловской области родителей пустят на линейки в школы 1 сентября
В 2024 году на линейках присутствовали родители
В 2024 году на линейках присутствовали родители
новость из сюжета
День знаний 2025 в Свердловской области

В Свердловской области родители школьников смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября. Но есть одно условие, рассказал URA.RU источник, близкий к руководству свердловского министерства образования.

«Запрета на участие родителей в торжественных мероприятиях нет. Главное, если линейка будет проводиться в здании, чтобы у помещения была соответствующая вместимость, „, — объяснил собеседник. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики области и в мэрию Екатеринбурга на комментарий по теме. На момент публикации ответ не поступил.

В 2023 году в Екатеринбурге родители не смогли поучаствовать в торжественных линейках. Шли проливные дожди, поэтому линейки перенесли в актовые и спортивные залы. Для родителей организовали прямые трансляции. 

В 2024 году директорам школ разрешили самостоятельно выбирать формат и место проведения линеек. Главное, чтобы площадки могли вмещать большое количество людей и были соблюдены нормы безопасности.

В этом году 1 сентября будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 14-18 градусов тепла. Все новости о подготовке ко Дню знаний — в сюжете URA.RU.


