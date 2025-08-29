Россиянка выиграла 120 миллионов рублей в лотерее

Женщина купила билет новой серии лотереи за 1 тысячу рублей
 Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей в моментальной лотерее. Она купила билет на деньги, которые подарила дочь на день рождения, сообщили в компании, устроившей розыгрыш.

«Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Несколько дней пыталась осознать, что это все правда», — передали в компании слова победительницы Елены Ф.

Женщина купила билет новой серии лотереи за 1 тысячу рублей. Первый билет она проверила в магазине, а выигрышный обнаружила уже дома. Елена работает биологом, живет с семьей и приютила десять кошек и четырех собак. Часть выигрыша она планирует направить на помощь детскому интернату, а также осуществить мечту о путешествии на Камчатку.

В Курганской области с 1 января по 30 июня 2025 года в лотерее победили восемь местных жителей. А продавец из Магнитогорска (Челябинская область) Зинаида Ганиева, которая в январе выиграла почти 34 млн рублей в лотерею, рассказала, что потратила деньги на покупку дома для дочери, завершение строительства собственного жилья и обновление автомобиля.

