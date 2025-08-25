Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль экстренную посадку самолета Air China в ХМАО

Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с вынужденной посадкой в Нижневартовске (ХМАО) самолета Air China, выполнявшего рейс Лондон — Пекин. На борту находились 311 пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта», — уточнили в ведомстве.
Все 311 пассажиров остаются в городе. Где именно они размещены, выяснить не удалось: в аэропорту комментарий не предоставили. В мэрии Нижневартовска заявили, что информации пока нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China из-за отказа двигателя. Инцидент произошел на рейсе Лондон — Пекин: Boeing 777-39L(ER), на борту которого находились 311 человек. Пассажиры до сих пор остаются в городе.
