25 августа 2025

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль экстренную посадку самолета Air China в ХМАО

Прокуратура контролирует ситуацию с рейсом Air China, экстренно севшим в ХМАО
Транспортная прокуратура взяла на контроль инцидент с иностранным самолетом, экстренно севшим в Нижневартовске
Транспортная прокуратура взяла на контроль инцидент с иностранным самолетом, экстренно севшим в Нижневартовске Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с вынужденной посадкой в Нижневартовске (ХМАО) самолета Air China, выполнявшего рейс Лондон — Пекин. На борту находились 311 пассажиров, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта», — уточнили в ведомстве.

Все 311 пассажиров остаются в городе. Где именно они размещены, выяснить не удалось: в аэропорту комментарий не предоставили. В мэрии Нижневартовска заявили, что информации пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China из-за отказа двигателя. Инцидент произошел на рейсе Лондон — Пекин: Boeing 777-39L(ER), на борту которого находились 311 человек. Пассажиры до сих пор остаются в городе.

