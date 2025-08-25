25 августа 2025

Пассажирам рейса из Лондона, вынужденно севшего в Нижневартовске, предоставят резервный борт. Инсайд

Boeing Air China, вынужденно севший в Нижневартовске, заменят резервным бортом
В аэропорту Нижневартовска экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Пекин
В аэропорту Нижневартовска экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Пекин Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

Пассажирам самолета Air China, выполнявшего рейс Лондон — Пекин и совершившего вынужденную посадку в Нижневартовске (ХМАО), выделят резервный борт. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«Будет предоставлен резервный борт. Ориентировочно, он прибудет в 16:00 по уральскому времени», — рассказал инсайдер.

По его словам, пока не уточняется, какая авиакомпания направит самолет и откуда он вылетит. Указанное время прибытия предварительное, подтверждение ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что Boeing 777 авиакомпании Air China экстренно сел в Нижневартовске. На его борту находились 311 пассажиров, которые пока остаются в городе.

