Пассажирам самолета Air China, выполнявшего рейс Лондон — Пекин и совершившего вынужденную посадку в Нижневартовске (ХМАО), выделят резервный борт. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.
«Будет предоставлен резервный борт. Ориентировочно, он прибудет в 16:00 по уральскому времени», — рассказал инсайдер.
По его словам, пока не уточняется, какая авиакомпания направит самолет и откуда он вылетит. Указанное время прибытия предварительное, подтверждение ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что Boeing 777 авиакомпании Air China экстренно сел в Нижневартовске. На его борту находились 311 пассажиров, которые пока остаются в городе.
