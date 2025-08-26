В мессенджере Max можно будет подписывать юридически значимые документы

Ряд крупных компаний может провести интеграцию своих систем с чат-ботом в национальном мессенджере Max. Это позволит направлять различные документы на подписание напрямую физлицам, говорится в письме, подлинность которого подтвердили в Минцифры.
«Можно направлять физлицам юридически значимые документы для подписания с использованием „Госключа“», — приводят данные «Ведомости». При этом данный вариант является безопасным, так как данные пользователей остаются под надежной защитой. Указано, что Минцифры уже отправили письмо с уведомлением о нововведениях некоторым компаниям.
Министерство цифрового развития уведомило организации о том, что после объединения национального мессенджера с информационными системами электронного правительства появится возможность передавать в мессенджер Max «цифровой профиль физлица». Министерство заявило, что 25 августа данная интеграция была завершена, в связи с чем клиенты компаний смогут подписывать документы через чат-бот мессенджера.
Также физические лица смогут передавать компаниям нужную информацию из «Госуслуг», таких, как ФИО, пол, возраст, серия и номер паспорта. Это поможет сократить время, а также избежать ошибок.
