Назван регион, который может стать главной точкой напряжения на выборах-2025

Выборы в Иркутской области будут находиться в центре внимания в 2025 году из-за своей особой электоральной спецификой. Об этом говорится в докладе по предполагаемым результатами региональных и местных выборов от Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Так, впервые за многие годы за пост губернатора региона поборются действующий глава и его предшественник.
"Необходимо отметить, что существенное внимание будет приковано к выборам в Иркутской области. Этот регион известен своей специфической электоральной историей", — говорится в докладе. Он есть в распоряжении URA.RU.
Отмечается, что в 2015 году пост губернатора региона занял руководитель местного отделения КПРФ Сергей Левченко. В 2020 году он не мог участвовать в выборах, однако в нынешней кампании вновь представлен в качестве кандидата. Как говорится в документе, текущая политическая ситуация как в регионе, так и в России значительно отличается от той, что складывалась 10 лет назад. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев существенно отличается от своего предшественника — Сергея Ерощенко, которого Левченко ранее победил на выборах.
В то же время подобная ситуация противостояния складывается впервые за многие годы. "Мы уверены в убедительной победе И. Кобзева, но предполагаем, что она ему достанется тяжелее, чем его коллегам", — отмечается в докладе ФоРГО.
Избирком региона 7 августа зарегистрировала четырех кандидатов: Игоря Кобзева («Единая Россия»), Сергея Левченко (КПРФ), Виктора Галицкова (ЛДПР) и Ларису Егорову («Справедливая Россия — За правду»). Также есть и два самовыдвиженца - Александр Плескач и Сергей Гагаркин. Единый день голосования (ЕДГ-2025) пройдет 14 сентября.
