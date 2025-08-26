Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что проект «Украина» завершен

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что проект Украина завершен
Основатель сервисов обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что «проект Украина завершен». Кроме того, он призвал британского премьера Кира Стармера покинуть занимаемую должность — он оставил под публикацией политика о планах ускорить строительство около 100 тысяч домов комментарий с призывом «уходи».

«С Киром Стармером „покончено“. Следующей будет (глава Еврокомиссии — прим. URA.RU) Урсула фон дер Ляйен. Проект Украина завершен», — заявил Дотком. Информацию он разместил в посте в соцсети Х. 

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком ранее привлекал внимание Федерального бюро расследований, по запросу которого был задержан и обвинен в совершении рэкета, мошенничества и отмывании денег. Предприниматель неоднократно заявлял о предвзятости предъявленных ему обвинений. В США настаивают на его экстрадиции из Новой Зеландии, где Дотком сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.

