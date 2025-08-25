Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил обеспечить всем необходимым пассажиров «Боинга», севшего по пути из Лондона в Пекин в Нижневартовске. Вынужденную посадку самолету пришлось совершить из-за отказа одного из двигателей.
«По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука организовано обеспечение прибывших горячим питанием и напитками, на месте дежурит медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа удовлетворительное, все чувствуют себя хорошо. Прибытие резервного борта ожидается в 17:02 по местному времени», — сообщает telegram-канал правительства «Югра Z Официально».
Иностранцев не выпускают в город, потому что у них нет виз. Они не могут пройти погранконтроль, и останутся в международном терминале. Состояние 250 пассажиров и 15 членов экипажа удовлетворительное.
Ранее URA.RU писало об экстренной посадке в Нижневартовске борта Boeing 777-39L(ER) компании Air China. Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя.
