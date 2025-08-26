Зима в августе: когда в Петербурге сойдет «снег»

В Санкт-Петербурге 25 августа жители были шокированы необычным погодным явлением — улицы города покрылись белым покровом, напоминающим снег. Социальные сети заполнились фотографиями и видео «зимних» пейзажей северной столицы. Что это было на самом деле, почему это произошло и какая погода ожидает жителей Северной столицы и Москвы в ближайшие дни URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Почему в августе выпал «снег»: объяснение метеоролога
«Это ни в коем случае не затяжное явление и не снег. Мы наблюдали град и снежную крупу, образовавшиеся в результате конвективных процессов и роста кучево-дождевой облачности в условиях циклона. То есть это конвективная деятельность, которая присуща в основном летнему или предосеннему периоду», — пояснил специалист.
По словам Шувалова, ситуация в ближайшие дни будет развиваться следующим образом: «Прохладная погода сохранится примерно до пятницы-субботы. В эти дни возможны небольшие кратковременные дожди, но таких впечатляющих осадков, как 25 августа, больше не ожидается».
Как образуется снежная крупа в теплое время года
Причиной аномального явления стал циклон «Северин», который принес в город не только град и снежную крупу, но также грозы и кратковременные дожди. Снежная крупа — это вид атмосферных осадков, представляющий собой белые непрозрачные ледяные частицы, обычно сферической формы, диаметром 2-5 мм. В отличие от обычного снега, крупа образуется в результате замерзания переохлажденных капель воды в облаках.
При определенных условиях в кучево-дождевых облаках, характерных для летнего периода, могут образовываться восходящие потоки воздуха. Капли воды поднимаются в верхние, более холодные слои атмосферы, где замерзают и превращаются в крупу или град. Именно такой процесс наблюдался в Петербурге 25 августа.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге до конца недели
Согласно прогнозу Александра Шувалова, прохладная погода в Санкт-Петербурге сохранится до пятницы-субботы. В ближайшие дни ожидаются небольшие кратковременные дожди, но подобных экстремальных явлений, как 25 августа, больше не предвидится.
«К концу августа и в первых числах сентября произойдет значительное потепление. Температура воздуха повысится до 20-23 градусов», — отметил специалист.
Прогноз погоды в Москве на выходные
Отвечая на вопрос о погоде в Москве, Шувалов дал оптимистичный прогноз: «Выходные будут очень теплые. Если сегодня, средняя температура на 3-3,5 градуса ниже климатической нормы, то к воскресенью она станет на 5-6 градусов выше климатической нормы. Это означает, что дневные температуры подрастут до 22-27 градусов. Очень хороший скачок тепла».
Стоит ли ждать повторения погодной аномалии
Эксперт успокоил жителей Петербурга, отметив, что подобное явление носит кратковременный характер: «Этот эпизод, конечно, очень впечатляющий, но он не получит своего продолжения, и снега еще ждать долго и очень долго», — заключил Александр Шувалов.
