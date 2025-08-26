В автобусе №24, курсирующем по маршруту ЖК Ньютон — ЧМК, введено адресное открытие дверей. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В автобусе №24 ЖК Ньютон — ЧМК введено адресное открытие дверей. Чтобы зайти в автобус или выйти из него, пассажирам нужно нажать кнопку на двери», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Адресное открытие поможет сохранить прохладу в салоне, когда на улице жарко, и наоборот — беречь тепло в холодную погоду. Кнопка будет активироваться только на остановках и нажимать ее заранее не нужно. У кнопки появится зеленая подсветка, когда она станет активна. Для входа в автобус на остановке нужно нажать кнопку на той двери, которая оказалась к вам ближе. Нововведение запущено в тестовом режиме, добавили в миндортрансе региона.
Сегодня из поселка Кременкуль Сосновского района в Челябинск запустили новый автобус №161. Этот автобус станет альтернативой маршрутному такси №303 Кременкуль (Магазин «Уральский») — Челябинск (ТК «Прииск»), сообщили ранее в пресс-службе ведомства.
