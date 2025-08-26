МВД Киргизии готовит уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговицыной на пик Победы

Турфирме, организовавшей восхождение Наговицыной, грозит уголовное дело
Речь идет о бишкекской туркомпании «Ак-Сай трэвел»
Речь идет о бишкекской туркомпании «Ак-Сай трэвел»
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

МВД Киргизии готовит уголовное дело против турфирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговицыной на одну из самых опасных вершин мира — пик Победы. Об этом сообщил представитель МВД Киргизии.

«Возбуждаем уголовное дело», — рассказал он ТАСС. При этом представитель МВД не уточнил, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что грозит компании. Турфирма должна нести ответственность за организацию восхождения, включая выдачу разрешения и формирование группы. Известно, что речь идет о бишкекской туркомпании «Ак-Сай трэвел», которая занималась организацией экспедиции.

Восхождение на пик Победы завершилось трагедией. Наталья Наговицына, опытная российская альпинистка из Перми, оказалась в чрезвычайно сложных условиях на высоте более семи тысяч метров. Первая попытка спасения была предпринята 16 августа, когда к месту происшествия был отправлен вертолет со спасателями. Однако вертолет совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали несколько человек, включая пилотов и руководителя спасательной группы. После неудачной первой попытки спасения была организована вторая экспедиция 19 августа. Спустя три с половиной дня спасатели были вынуждены вернуться — помешали крайне сложные погодные условия и травма руководителя группы.

Судьба других участников группы также сложилась драматично. Примерно на 150-200 метров ниже Наговицыной спасатели обнаружили тело итальянского альпиниста, который до последнего оказывал помощь россиянке, доставляя ей предметы первой необходимости. К сожалению, при попытке продолжить спуск он скончался от отека мозга. Еще двое участников группы были эвакуированы с вершины.

Пик Победы — высочайшая точка Тянь-Шаня (7 439 метров) — заслуженно считается одной из самых сложных и опасных вершин для альпинистов. За всю историю восхождений здесь погибло более 80 человек. По словам экспертов, с вершины еще ни разу не удавалось спустить тело погибшего альпиниста — настолько сложны погодные и рельефные условия.

