Свердловским школьникам сделают подарок ко Дню знаний: карта

В Свердловской области к 1 сентября завершатся ремонты дорог к школам в нескольких городах. Всего будет отремонтировано свыше 172 км дорог. Подробнее о том, где в школу станет добираться проще, — в материале URA.RU.
«К 1 сентября дорожники ремонтируют участки региональных трасс, ведущих к учебным заведениям. Работы по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ в регионе идут на 86 участках протяженностью 172,4 километра. Благодаря этому дорога в школу станет быстрее и безопаснее. Прошу глав муниципалитетов убедиться в безопасности подъездных путей и подходов к учебным заведениям. Необходимо проверить исправность светофоров и наличие знаков, обновить разметку. Безопасность детей — задача номер один», — передает слова врио губернатора Дениса Паслера департамент информполитики.
Под Каменском-Уральским закончат ремонт 16-30 километра Барабановского тракта для подъезда к Пироговской средней школе в селе Сипавское. Также в Каменском округе запустят два отремонтированных отрезка на трассе Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный. По пути трассы находится Бродовская средняя школа (поселок Мартюш), в которой более 500 учеников. В ней имеются центры образования «Точка роста», детских инициатив, спортклуб и музей.
К концу подходит починка первых семи километров дороги, связывающей Полевской и село Мраморское. В Мраморском работает школа с группой дошкольного образования. Помимо этого, отремонтируют все дороги, ведущие к школам в районах Верхней Пышмы, Алапаевска и поселка Арти.
С опережением ведется ремонт дороги Артемовский — Зайково. Она ведет к старейшему в регионе аграрному техникуму. В этом году вместо семи километров обещают починить 13. Еще в Свердловской области ремонтируют 28 мостов и путепроводов.
