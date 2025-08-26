Анна Семенович рассказала, когда состоится ее свадьба

Два года назад в личной жизни певицы Анны Семенович произошли изменения. Артистка начала встречаться с предпринимателем Денисом Шреером. С тех пор в тусовке регулярно появляются сообщения об их скорой свадьбе. О том, когда на самом деле произойдет торжество, корреспонденты URA.RU поинтересовались у певицы напрямую.
Денис и Анна не скрывает: провести торжество в данный момент они не могут, потому что возлюбленный певицы официально женат. Его жена с ребенком живут в Германии. В Европе бракоразводный процесс занимает довольно длительное время. Впрочем, Анна надеется, что вскоре все проблемы будут улажены.
«Наше с Денисом торжество должно состояться в следующем году, — призналась певица. — Дай бог».
К слову, Денис признался нашему корреспонденту, что с Анной они планируют организовать камерную свадьбу: без пафоса и без приглашения огромного количества гостей. На вопрос не пытается ли он сэкономить на Анне, она ответила категорическое «нет».
«Нет, он на мне не экономит, — заявила певица. — Мы действительно не хотим пафосную свадьбу. Я двадцать с лишним лет в профессии и провела такое количество разных торжеств! Мне не хочется, чтобы моя свадьба превратилась в работу, когда жених с невестой ходят весь вечер и со всеми многочисленными гостями фотографируются! Я хочу сделать торжество, на которое будут приглашены только самые близкие люди. И мы вместе с ними просто оторвемся».
Свадьба у Семенович должна быть веселой, потому что на торжество Анна планирует пригласить звездных друзей. Они, по задумке певицы, должны будут отвечать за культурную программу.
«Таня Буланова обязательно будет у нас, как гость, — объясняет Семенович. — Надеюсь, она нам подарит пару своих хитовых песен. Мне бы хотелось, чтобы на нашей свадьбе выступил Леша Чумаков, мои друзья „Иванушки International“, Брэндон Стоун. В общем, все, кто из артистов будет приглашен на нашу свадьбу, надеюсь, выйдут на сцену и по паре песен споют».
К слову, на торжестве Анна планирует выглядеть на все сто. В последнее время звезда заметно постройнела и похудела. Артистка не скрывает: это произошло благодаря препаратам российского производства.
