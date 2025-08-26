В ХМАО прибыл резервный борт Air China для пассажиров рейса Лондон — Пекин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовск прибыл резервный самолет, чтобы забрать иностранных пассажиров
В Нижневартовск прибыл резервный самолет, чтобы забрать иностранных пассажиров Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

В Нижневартовск (ХМАО) прибыл резервный самолет Air China, который заберет 250 пассажиров и экипаж рейса Лондон — Пекин. Их Boeing совершил вынужденную посадку из-за поломки одного из двигателей. Информация о прибытии борта размещена на сервисе Flightradar24.

«Boeing 777-39L(ER) приземлился в аэропорту имени Муравленко в Нижневартовске», — следует из данных сервиса. На нем пассажиры продолжат полет в Пекин. Вылет запланирован на 20:00 по уральскому времени. 

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Агентство собрало полную информацию об инциденте.   

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовск (ХМАО) прибыл резервный самолет Air China, который заберет 250 пассажиров и экипаж рейса Лондон — Пекин. Их Boeing совершил вынужденную посадку из-за поломки одного из двигателей. Информация о прибытии борта размещена на сервисе Flightradar24. «Boeing 777-39L(ER) приземлился в аэропорту имени Муравленко в Нижневартовске», — следует из данных сервиса. На нем пассажиры продолжат полет в Пекин. Вылет запланирован на 20:00 по уральскому времени.  Ранее URA.RU сообщало, что сегодня утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Агентство собрало полную информацию об инциденте.   
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...