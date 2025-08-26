В ХМАО прибыл резервный борт Air China для пассажиров рейса Лондон — Пекин

В Нижневартовск (ХМАО) прибыл резервный самолет Air China, который заберет 250 пассажиров и экипаж рейса Лондон — Пекин. Их Boeing совершил вынужденную посадку из-за поломки одного из двигателей. Информация о прибытии борта размещена на сервисе Flightradar24.
«Boeing 777-39L(ER) приземлился в аэропорту имени Муравленко в Нижневартовске», — следует из данных сервиса. На нем пассажиры продолжат полет в Пекин. Вылет запланирован на 20:00 по уральскому времени.
Ранее URA.RU сообщало, что сегодня утром в Нижневартовске (ХМАО) экстренно приземлился борт Boeing 777-39L(ER). Вынужденная посадка связана с поломкой двигателя. Агентство собрало полную информацию об инциденте.
