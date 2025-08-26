Осложнения и даже смерть: как свердловчанам защититься от ужасных последствий гриппа

В Свердловской области стартовала осенняя прививочная кампания против гриппа. Пока случаи заболеваний не фиксируются, но радоваться рано — разгар эпидсезона ожидается в конце октября. Пока есть время на формирование иммунитета, стоит задуматься о прививке.
Ведь, как отмечает главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов, прививка хоть и не защитит от заражения, но поможет пережить заболевание в более легкой форме. О том, кому положены бесплатные прививки, кому они жизненно необходимы, а для кого есть противопоказания — в материале URA.RU.
Планы по вакцинации на осень
В Свердловскую область поступило 684,5 тысячи доз вакцины против гриппа для детей и взрослых. Детские поликлиники получили вакцину раньше и уже успели привить более 30 тысяч детей. На этой неделе в регионе началась вакцинация взрослого населения. Всего в этом году в регионе должны привить более 2,6 млн человек, чтобы достичь охвата 65% населения, это на процент выше чем годом ранее. Последние партии вакцины ожидаются в ноябре.
Какие вакцины поступили и чем отличаются
Минздрав Свердловской области в этом году дополнительно закупил около 180 тысяч доз, чтобы расширить возможности бесплатной вакцинации. В регион завезли три вакцины. «Ультрикс Квадри» подходит для детей, пожилых, беременных и хронически больных. «Совигрипп» также рассчитана для детей и взрослых. Еще одна из поступивших вакцин — «Флю-М». Все они хорошо переносятся и дают нужный эффект.
Кому положена бесплатная вакцинация
- Дети от 6 месяцев до 18 лет
- Студенты
- Работники образования
- Медработники и соцработники
- Работники транспорта и птицефабрик
- Беременные во 2 и 3 триместре
- Люди с хроническими заболеваниями
- Люди старше 60 лет
Остальные должны прививаться за счет своих средств или с помощью работодателя. Дети дошкольного возраста уже начали вакцинацию, а школьников будут прививать с начала учебного года. В крупных школах с 1 сентября начнут работать собственные прививочные кабинеты.
Какие штаммы гриппа ожидаются
В конце лета в регионе наблюдается заболеваемость парагриппом, РС-вирусами, аденовирусом. Заражения гриппом в последние две недели не наблюдается, но в июле были случаи заболевания гриппом h1n1 (свиной грипп). В этом сезоне эпидемиологи готовятся к вспышкам нескольких штаммов гриппа: H3N2, грипп В и H1N1 (свиной грипп).
Как отличить грипп от ОРЗ
Начало болезни при гриппе и ОРЗ разное. При гриппе ломает тело, резко поднимается температура до высоких цифр. При ОРЗ все начинается с которальных явлений (насморк, боль в горле).
Почему вакцинация так важна
«Когда начинали прививать 10-30% населения, мы переходили в эпидемию гриппа. Последние восемь лет в Свердловской области не объявляется эпидемии, не запрещают новогодние праздники и не объявляют дополнительные каникулы для школьников. Сегодня наша задача выполнить план вакцинации», — отмечает Харитонов.
Эпидемиолог убежден, что привитый человек не погибнет, даже если у него есть тяжелое хроническое заболевание. Также в пользу прививки говорит и то, что вакцины готовятся исходя из рекомендаций ВОЗ, и эффект от вакцинации сегодня доказан. «Вирус гриппа мутирует часто. Появление свиного гриппа в 2009 году тоже произошло благодаря мутации. Тогда те, кто никогда не вакцинировался от гриппа, умирали. А те, кто прививался обычной сезонной вакциной от гриппа, болели, но остались живы», — заключил эпидемиолог.
Кто болеет гриппом тяжелее всего
Тяжелые формы гриппа развиваются у пациентов группы риска. К ним относятся дети до 5 лет, пациенты старше 65 лет, беременные во 2 и 3 триместре и люди с хроническими заболеваниями, в частности, болезнями легких, сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Среди возможных осложнений — появление пневмонии, синусита, атита, гайморита, а также инфекции мочевыводящих путей.
«Вакцина снижает риск заболеть гриппом, но все же не предотвращает полностью вероятность заражения. В любом случае заболевание протекает в более легкой форме и не затягивается надолго», — отмечает заведующий инфекционным отделением ГКБ № 40 Виталий Белоусов.
Как не заболеть гриппом
Основа профилактики — вакцинация. Также от заражения защищает ношение масок, использование антисептика. Также нужно стараться избегать скопления людей. Повысить иммунитет поможет прием витаминов, правильный режим дня, проветривание, влажная уборка. В детские сады и школы нельзя отправлять больных детей, при любом отклонении в состоянии ребенка следует оставаться дома и наблюдать за ним. К тому же важный этап профилактики заболеваний — мытье рук. Приучите ребенка мыть руки после походов в туалет, на улицу, перед приемом пищи.
Как часто нужно вакцинироваться
Как указано в календаре профилактических прививок — вакцинация от гриппа проводится ежегодно. Необходимость столь частой вакцинации обусловлена тем, что иммунитет формируется в среднем на 8-10 месяцев, а грипп обладает высокой изменчивостью.
Противопоказания
Перед каждой вакцинацией пациента должен осматривать врач и оценивать на наличие противопоказаний. Легкие формы заболеваний без температуры с остаточными симптомами болезни (кашель, насморк) не являются показанием для медотвода. В случае среднетяжелых заболеваний медотвод дается на две недели, при тяжелых заболеваниях — на месяц и более. Также основанием для отказа в прививке может быть аллергия на компоненты, тяжелые хронические заболевания (например, некоторые формы онкологических заболеваний, синдром иммунопатологического заболевания).
Чего ждать после вакцинации
После вакцинации у пациента может подняться температура или появиться симптомы интоксикации. Это нормальная реакция организма. При этом температура должна быть не выше 38 градусов, симптомы не должны наблюдаться более трех суток.
Также не стоит тянуть с вакцинацией, так как в период высокого уровня заболеваемости есть риск заразиться в поликлинике. Поэтому стоит готовиться к эпидсезону, который ожидается в конце октября-начале ноября, заранее — в конце лета или в начале осени, так как для формирования иммунитета требуется около трех недель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!