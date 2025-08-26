Поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова пока не дали результатов

На данный момент поиски россиянина Свечникова продолжаются
На данный момент поиски россиянина Свечникова продолжаются
новость из сюжета
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Турецкие правоохранительные органы продолжают поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал в минувшее воскресенье во время участия в традиционном межконтинентальном заплыве через Босфор. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле. По состоянию на утро вторника, на данный момент поиски результатов не дали.

«Мы общались с жандармерией. Нам сообщили, что ведутся поиски, результатов пока нет», — рассказали в ведомстве в разговоре с ТАСС.

Как сообщили представители российского дипведомства, Свечников исчез 24 августа в ходе проведения ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор на дистанцию 6,5 километра. Генконсульство направило официальный запрос в соответствующие органы и поддерживает взаимодействие с турецкими властями для получения сведений о произошедшем, ранее проинформировали в дипмиссии.

Ранее турецкая газета Hurriyet написала, что Свечников мог доплыть до берега и там убрать браслет с чипом. Однако они не были оборудованы GPS. Данные чипы лишь фиксируют момент, когда спортсмены стартуют и финишируют, но информация о дальнейшей судьбе Свечникова отсутствует. Супруга пропавшего спортсмена также обратилась к туристам, находящимся в Стамбуле и районе Босфорского пролива, с просьбой о помощи в поисках.

