Поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова пока не дали результатов

Турецкие правоохранительные органы продолжают поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал в минувшее воскресенье во время участия в традиционном межконтинентальном заплыве через Босфор. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле. По состоянию на утро вторника, на данный момент поиски результатов не дали.
«Мы общались с жандармерией. Нам сообщили, что ведутся поиски, результатов пока нет», — рассказали в ведомстве в разговоре с ТАСС.
Как сообщили представители российского дипведомства, Свечников исчез 24 августа в ходе проведения ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор на дистанцию 6,5 километра. Генконсульство направило официальный запрос в соответствующие органы и поддерживает взаимодействие с турецкими властями для получения сведений о произошедшем, ранее проинформировали в дипмиссии.
Ранее турецкая газета Hurriyet написала, что Свечников мог доплыть до берега и там убрать браслет с чипом. Однако они не были оборудованы GPS. Данные чипы лишь фиксируют момент, когда спортсмены стартуют и финишируют, но информация о дальнейшей судьбе Свечникова отсутствует. Супруга пропавшего спортсмена также обратилась к туристам, находящимся в Стамбуле и районе Босфорского пролива, с просьбой о помощи в поисках.
