Shot: жена пропавшего в Босфоре российского пловца умоляет туристов о помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супруга спортсмена всю ночь обходила набережную в надежде найти информацию о муже
Супруга спортсмена всю ночь обходила набережную в надежде найти информацию о муже Фото:
новость из сюжета
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

В Стамбуле продолжаются поиски 29-летнего российского пловца Николая Свечникова, который исчез во время участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Супруга пропавшего спортсмена обратилась к туристам, находящимся в Стамбуле и районе Босфорского пролива, с просьбой о помощи в поисках.

Как передает SHOT слова женщины, ни у турецкой полиции, ни у флота пока нет ни одной зацепки, которая могла бы пролить свет на местонахождение Николая. Супруга спортсмена всю ночь самостоятельно обходила набережную в надежде найти хоть какую-то информацию о муже. У пары недавно родился сын, которому сейчас всего восемь месяцев. Российское консульство в Стамбуле заверяет, что делает все возможное, однако подробностей о ходе поисков не сообщает. Родственники и друзья Свечникова не теряют надежды и самостоятельно организуют поисковые мероприятия.

Молодой спортсмен прилетел в Турцию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в престижном соревновании, однако на финише его так и не увидели. Сигнал с его трекера пропал во время дистанции, а личные вещи остались на берегу. Основная версия, которую сейчас рассматривают турецкие правоохранители и организаторы соревнования, — спортсмену стало плохо во время заплыва, и он мог утонуть. Об этом сообщил другой российский участник соревнований, который отметил, что Николай плыл подозрительно медленно брассом, часто останавливался и делал лишь несколько гребков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Стамбуле продолжаются поиски 29-летнего российского пловца Николая Свечникова, который исчез во время участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». Супруга пропавшего спортсмена обратилась к туристам, находящимся в Стамбуле и районе Босфорского пролива, с просьбой о помощи в поисках. Как передает SHOT слова женщины, ни у турецкой полиции, ни у флота пока нет ни одной зацепки, которая могла бы пролить свет на местонахождение Николая. Супруга спортсмена всю ночь самостоятельно обходила набережную в надежде найти хоть какую-то информацию о муже. У пары недавно родился сын, которому сейчас всего восемь месяцев. Российское консульство в Стамбуле заверяет, что делает все возможное, однако подробностей о ходе поисков не сообщает. Родственники и друзья Свечникова не теряют надежды и самостоятельно организуют поисковые мероприятия. Молодой спортсмен прилетел в Турцию в прошлую пятницу, чтобы принять участие в престижном соревновании, однако на финише его так и не увидели. Сигнал с его трекера пропал во время дистанции, а личные вещи остались на берегу. Основная версия, которую сейчас рассматривают турецкие правоохранители и организаторы соревнования, — спортсмену стало плохо во время заплыва, и он мог утонуть. Об этом сообщил другой российский участник соревнований, который отметил, что Николай плыл подозрительно медленно брассом, часто останавливался и делал лишь несколько гребков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...