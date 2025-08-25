Что известно о пропаже российского пловца в Стамбуле

В Стамбуле пропал российский пловец Николай Свечников. Он был участником заплыва через Босфор, но на финише так и не появился. Родственники спортсмена утверждают, что никакой спасательной операции по его поиску не проводится. Что известно о пропаже россиянина — в материале URA.RU.
Что могло случиться с опытным пловцом
Пропавший Николай Свечников — 30-летний спортсмен, опытный тренер по плаванию. По словам его знакомых, он давно мечтал стать участником межконтинентального заплыва и преодолеть пролив в формате состязаний. На месте происшествия близким Свечникова ничего не говорят, лишь предполагают, что могла произойти судорога ноги или спортсмена, возможно, унесло течением на другой берег.
Знакомая Свечникова предполагает, что пловец мог потерять сознание, а обнаружившие его люди просто не знают, кто он. По ее словам, что об инциденте известно всем службам в Турции — полиции, больницам, береговой охране и морской службе.
Поисковая операция
Прибывшая к месту событий родственница Свечникова сообщила СМИ, что никакой поисковой операции не проводится. Она попыталась найти кого-либо из береговой охраны, но тщетно. Не увидела она и никакой поисково-спасательной группы.
Однако один из организаторов заверил журналистов «Рен ТВ», что поиски российского пловца уже ведутся и делается все необходимое, чтобы поскорее обнаружить пропавшего. Он также добавил, что сам узнал о его исчезновении только вечером, хотя заплыв закончился в два часа дня. По его словам, во время соревнования полностью останавливали движение водного транспорта.
Что за заплыв
Заплыв через Босфор — ежегодное мероприятие, на которое собираются пловцы со всего мира, чтобы проверить свои силы. Это соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, оно проводится в турецком Стамбуле с 1989 года. Организатором выступает Олимпийский комитет Турции.
Среди участников заплыва — легендарные титулованные спортсмены. В последнем приняло участие 3000 человек, в том числе российский пловец Николай Свечников, которого до сих пор не обнаружили.
