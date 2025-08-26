Мэр из ХМАО направит миллионы рублей на жилье для бойцов СВО

Сургутский район ХМАО в 2025 году направит 147,75 миллионов рублей для улучшения жилищных условий семей участников специальной военной операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«На субсидии для приобретения жилья участникам СВО и членам их семей в 2025 году Сургутский район направляет 147,75 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 29 семей. Еще 10 семей участников СВО за счет средств 2024 года воспользовались первоочередным правом на переселение из аварийного жилфонда. Это пять семей в Лянторе и по одной в Барсово, Белом Яре, Солнечном, Сытомино и Тундрино», — поделился с подписчиками глава района.
Трубецкой отметил, что в 2024 году на улучшение жилищных условий 48 семей бойцов было направлено 214,6 миллионов рублей. Всего же с января 2025 года новые квартиры получили 990 семей — это 3,2 тысячи жителей поселений. Порядка 4,9 миллиарда рублей на эти цели были направлены из окружного (89%) и муниципального бюджетов.
Большую часть этой суммы — 4,6 млрд рублей — район потратит на расселение аварийных и фенольных домов. Речь идет о 770 семьях жителей района. Также выделены средства на переселение социально уязвимых категорий граждан, в том числе многодетных и инвалидов.
Ранее URA.RU писало, что выпускники районной бизнес-лаборатории для участников СВО из Сургутского района Рифат Зайнетдинов и Лилия Бикбулатова прошли обучение в Москве. Они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве деловой программы «Югра — Москва: бизнес-мост» и теперь могут открыть инклюзивный фитнес-клуб и башкирское кафе.
