Лицей №31 Челябинска вошел в топ-3 школ РФ по конкурентоспособности выпускников
Выпускники челябинского лицея отличаются особенным успехом в поступлении в престижные вузы РФ
Физико-математический лицей № 31 Челябинска занял третье место в рейтинге школ России по конкурентоспособности выпускников. Список лучших 300 учебных заведений страны опубликовало рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

«Общероссийский рейтинг по конкурентоспособности продолжает возглавлять Физтех-лицей имени Капицы. Второе место занял СУНЦ МГУ, на третье поднялся Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска, обошедший московский лицей „Вторая школа“, — сообщают на сайте агентства. Выпускники этих заведений становятся студентами самых престижных вузов России.

Помимо лидера, в топ-300 рейтинга представлены еще девять челябинских учебных заведений, причем четыре из них расположены не в областном центре, а в Снежинске, Озерске и Магнитогорске. В их числе: Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (43-я позиция), лицей № 97 (169-е место), гимназия № 127 Снежинска (176-е место), лицей № 67 Челябинска (189-е место), озерский лицей № 39 (192-е место), лицей № 11 (237-е место), гимназия № 1 (259-е место) Челябинска, магнитогорская школа № 56 (285-е место) и озерский лицей № 23 (298-е место).

В 2022 году лицей № 31 Челябинска также возглавил тройку школ страны, чьи выпускники становятся студентами самых престижных вузов. Тогда топ состоял из 200 учебных заведений.

