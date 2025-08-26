Польша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не выполнит ее условие

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС без признания Волынской резни
Глава Минобороны Польши заявил, что Украина должна признать Волынскую резню геноцидом
Глава Минобороны Польши заявил, что Украина должна признать Волынскую резню геноцидом Фото:

Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока не признает Волынскую резню геноцидом и не проведет эксгумацию жертв. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что признание трагедии — обязательное условие для диалога о членстве Украины в ЕС.

«Я говорил, что если Украина не решит вопрос о Волынской резне, о геноциде на Волыни, не будет эксгумации мемориала, то у нее не будет шансов на вступление в Европейский Союз», — заявил Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat. Министр добавил, что неоднократно выражал протест против попыток «унизить» Польшу или прославить лидеров украинских националистов. Он также негативно высказался о молодых украинцах, которые передвигаются по польским городам на дорогих автомобилях вместо того, чтобы защищать свою страну. 

В Польше 11 июля прошел Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против польского населения во время Второй мировой войны. В этом году эта дата впервые получила статус государственного памятного дня по указу президента Анджея Дуды.

Этнические чистки на Волыни в 1943 году были организованы ОУН и УПА (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России). По разным оценкам, жертвами стали от 36 000 до 100 000 поляков. В 2016 году польский парламент официально признал эти события геноцидом. 

