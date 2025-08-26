Лера Кудрявцева поразила всех новым образом на «Новой волне» в Казани

Радиоведущая и актриса Лера Кудрявцева сменила имидж до неузнаваемости — на фестивале «Новая волна» она появилась с эффектным бобом и ярким праздничным макияжем. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
До этого Кудрявцева предпочитала спокойное каре и сдержанный макияж, теперь же стильное преображение сразу привлекло внимание: коллеги и поклонники буквально осыпали ее комплиментами, называя «богиней». Лера приехала на площадку в прекрасном настроении.
26 августа Кудрявцева выйдет на сцену вместе с певцом Алексеем Воробьевым, чтобы провести финал «Новой волны». Уже сейчас она активно участвует в мероприятиях конкурса: фотографировалась с участниками и поклонниками, радостно общалась с коллегами и явно наслаждалась атмосферой фестиваля.
Несколько дней назад Леру Кудрявцеву заметили в объятиях певца Шамана, а также в теплой встрече с Сергеем Лазаревым, с которым ей когда-то приписывали страстный роман. На «Новой волне» Лера и Лазарев вновь сошлись и периодически проводят совместные концерты. По поведению пары видно, что им приятно общаться: они постоянно подшучивают друг над другом и явно наслаждаются временем вместе.
В 2025 году на «Новой волне» в Казани выступили более 30 имен российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Алсу, Татьяна Буланова, Люся Чеботина, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Клава Кока, Анна Асти, группа «Иванушки International» и другие.
Победителем «Новой волны-2025» стал казахстанский певец Александр Лим, который впечатлил жюри композициями «Сибирские морозы», «Все впереди» и «Забывай». Закрытие конкурса проходит 26 августа, когда на сцену выйдут все участники и звезды.
