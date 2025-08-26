Все регионы
22:59
В самом молодом районе Екатеринбурга пропал свет. Фото
22:58
Сенатор Перминова: курганской молодежи нужна работа с достойной зарплатой
22:58
Два бизнесмена соперничают за популярный пермский бренд «Счастье не за горами»
22:54
В многоэтажке в Петербурге взорвался газ, есть пострадавшие
22:51
FT: Запад рассматривает три линии обороны после окончания конфликта на Украине
22:39
Заместителя главы Росмолодежи сняли с поста
Продвижение ВС РФ и сорванная атака украинской армии в ДНР: главное об СВО за 26 августа
22:38
Лжевыплаты и «звонки» из школы: как мошенники обманывают родителей перед 1 сентября
22:37
На Кубани задержан глава отделения ДОСААФ
22:36
Екатерину Мизулину заметили в объятиях Шамана на финале «Новой волны» в Казани
Главный теннис осени и триумф россиян: как наши спортсмены покоряют Нью-Йорк на US Open
22:35
Германия подняла истребители, испугавшись российского Ил-20М над Балтикой
22:31
В Санкт-Петербурге произошел взрыв: онлайн-трансляция
22:27
В Петербурге на улице прогремел взрыв
Госдума рискует потерять пятую фракцию после выборов 2026 года
22:22
В зоне СВО погиб сапер из Пермского края Иван Окулов
22:22
Глава РФПИ заявил о глобальных последствиях диалога Путина и Трампа
22:15
Под Екатеринбургом задержали насильника, который надругался над ребенком
Надежда сильнее смерти: близкие альпинистки Наговицыной отказываются верить в ее гибель, делом занялся СК
22:14
Курганские хоккеисты победили челябинскую команду «Челмет». Фото
2
22:10
Минпромторг предложил установить в магазинах полки с отечественными товарами
22:00
Без семьи, детей и любви: 129 лет со дня рождения Фаины Раневской
Путин ответил на спекуляции о территориальных уступках Украине
21:57
Лера Кудрявцева поразила всех новым образом на «Новой волне» в Казани
21:50
Школьница из Каменска-Уральского успела сфотографировать своего убийцу. Видео
1
21:47
Врач рассказал, какой завтрак для школьника будет идеальным
Хотел переплыть Босфор и пропал: как сотни человек разыскивают пловца Свечникова на земле и в воде
21:45
Студентка престижного столичного вуза помогает бездомным в Екатеринбурге. Фото
21:43
Алаудинову присвоено звание Героя ДНР. Видео
21:42
«Грозит операция»: Рудковская сообщила о проблемах со здоровьем
Секс-гуру Лесли получил заочный срок: зачем он хватал девушек за ягодицы и кто следовал его советам
21:33
Пассажиры экстренно севшего в ХМАО рейса Air China вылетели в Пекин.Видео
21:28
FT: США обеспечат миротворцев на Украине разведданными и ПВО
21:23
Челябинский «Трактор» выиграл матч Кубка губернатора у ХК «Сочи» 5:4
Миллионы на любовь: сколько российские звезды готовы потратить на свадьбу
21:20
Кукис добрались до Тюмени: какова на вкус калорийная бомба из Америки. Видео
21:18
Умер экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак
21:14
Силовики раскрыли, как гаишник стал членом ОПГ, пытавшей подростков на свердловской мойке
За неделю до юбилея ушел актер из «Кремлевских курсантов» Аптовцев: чем он запомнился зрителю
21:10
Заключенные в обмен на снятие санкций: Лукашенко ответил на слова Трампа
21:09
На севере Пермского края открылось первое отделение реабилитации. Фото
21:05
«Купили изжогу на вечер»: чем удивляет заведение с самым низким рейтингом в Екатеринбурге. Фото, видео
«Украина готова»: заявления политиков о возможных переговорах Путина и Зеленского
21:01
Подвиг ямальских бойцов и один день Патрушева, Жоги и Серышева на Ямале: события в округе 26 августа
21:00
Расширение команды мэра Науменко и служба по защите гостайны: главное в Кургане за 26 августа
20:58
Лукашенко планирует новую встречу с Путиным, теперь — в Китае
Строить самим частные дома станет дешевле
20:54
Власти ХМАО сохранят социально ориентированный бюджет, несмотря на санкции
20:48
Новые маршруты и впечатления: журналистка URA.RU отправилась на беговую экскурсию по пермским экотропам. Видео
20:46
Путин выразил соболезнования близким кинорежиссера Валерия Ускова
Арендованный яхт-клуб, «скромное» празднование за 6 млн рублей: как прошла свадьба Муцениеце и Дранго
20:45
Парк Гагарина в Челябинске судится за миллионы с турбазой ФСИН на Черном море
20:40
Тюменская школа попала в топ-5 лучших образовательных учреждений России
20:40
Бывший пермский мэр нашел работу мечты после увольнения с должности
Компенсации ущерба и усиление безопасности: Минцифры разработало новые меры против кибермошенничества
20:38
Польша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не выполнит ее условие
20:37
Единороссы намеренно уменьшат свое присутствие в думах четырех регионов
20:30
Финляндия и Китай: какие необычные иностранные языки могут выучить школьники в Тюмени
1
Поцелуй Shaman и Мизулиной, камбэк Леонтьева: главные события четвертого дня «Новой волны». Видео
20:28
Финляндия хочет вернуть на вооружение запрещенные в мире боеприпасы
1
20:28
На Ямале ищут человека, пропавшего 22 года назад. Фото
20:26
Путин выразил соболезнования близким кинорежиссера Ускова
Бойцы ВСУ неожиданным способом пытаются дезертировать с позиций в ЛНР: карта СВО 26 августа
20:26
Минус полмиллиона: журналист URA.RU добился внушительной скидки при покупке машины в автосалоне ХМАО
20:18
Свердловчанин дал обещание убийце своей 16-летней дочери
1
20:17
Свыше 460 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию
«Я убежден, что она жива»: подробности нового поворота в спасении Наговицыной после трех неудачных попыток
20:16
«Почта России» приостановила прием отправлений с товарами в США
20:15
Вице-президенту курганской федерации полиатлона присвоили почетное звание
20:14
Потенциально опасное насекомое обнаружили в Тюмени. Фото
Почти полсотни беспилотников сбиты над Россией: карта атак 26 августа
20:14
Пермские грибники рассказали, где собирать сыроежки
20:07
Екатеринбургский продюсер сделал предложение Анфисе Чеховой в Париже. Фото
1
20:04
Патрушев, Жога и Серышев провели рабочий день в Салехарде
20:03
Во Владивостоке появился мурал с Путиным и тигром. Фото
1
20:01
Почему вызывают боль и аллергию: как нельзя носить линзы
19:54
Подруга свердловской школьницы, чье тело нашли в овраге, рассказала о мечте убитой
19:51
В России подешевела красная икра
2
19:48
На Тюмень надвигаются гроза и штормовой ветер
19:43
«Очень заразен»: врач перечислила симптомы нового штамма коронавируса
19:39
Физика-ядерщика Ожаровского, задержанного в Монголии, депортировали из страны
19:38
Власти ХМАО выделили рекордную сумму на ремонт дорог
19:31
Уральцы смогут ездить в поездах со скидкой в 50%, но получат ее не все
1
19:30
Екатеринбуржцы пожаловались депутату на закрытый Дом культуры. Фото
19:29
Челябинский лицей стал третьим в рейтинге школ России, обогнав московскую «Вторую школу». Скрин
19:28
В Грузии сообщили, что Запад обещал Тбилиси оружие в случае вступления в войну с Россией
19:28
СМИ посчитали траты Леонтьева на «Новой волне» в Казани
19:22
Пермяки собрали деньги для младенца, который не может закрыть глаза
19:19
Захарова отреагировала на угрозы российским дипломатам фразой Высоцкого
19:09
Российского физика-ядерщика депортировали из Монголии
19:07
Путин поздравил ректора МГИМО Торкунова с юбилеем
19:01
В Курганской области избрали главу Мокроусовского округа
19:01
Жители ХМАО ведрами собирают грибы. Фото
19:01
Топ-10 фактов о Новом Уренгое, которые вас удивят
19:00
Ямальцы все чаще отдают предпочтение избингу и «тихому туризму»
19:00
Какие звезды кроме Фадеева приедут на День города в Кургане
18:54
Челябинск встал в семибалльные пробки. Скрин
18:53
Мэр из ХМАО направит миллионы рублей на жилье для бойцов СВО
18:50
Когда легендарный олимпийский чемпион Карелин был в Кургане и что делал
1
18:46
Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции «Кириешек» и «Яшкино»
1
18:43
Пермский ученый рассказал, дойдет ли петербургский снег до Перми
18:42
Древнего моллюска из Уральского океана за 500 млн продают в Екатеринбурге. Скрин
18:42
Десятки свердловских сирот получили удвоенные выплаты на ремонт
18:38
Россиян не будут наказывать за большое количество банковских карт на руках
1
18:37
IB: расследование подрыва «Северных потоков» связано с планом убрать Зеленского
18:34
В Тюменскую область не пустили литры кумыса и килограммы мяса из Казахстана
18:33
В Сургуте сотрудники пункта выдачи заказов пожаловались на невыплату зарплаты
18:30
В Екатеринбурге изменят четыре автобусных маршрута. Карта
18:29
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту: чем известен председатель СК, биография
3
18:28
В Сургуте грядет масштабная замена автобусных павильонов
18:27
Мосгорсуд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 млн рублей
18:25
Композитор Матвиенко сделал прогноз по выступлению Shaman на «Интервидении»
2
18:23
Ландшафтный пожар в Крыму охватил 12 гектаров, огонь перекинулся на постройки. Видео
18:19
Свердловские оппозиционеры заручатся поддержкой покровителей перед выборами, но не все
2
18:18
В ХМАО ежегодно беременеет менее процента школьниц
1
18:17
Туркомпания, организовавшая восхождение Наговицыной, принесла соболезнования родным погибших альпинистов
18:17
Конфеты с икрой и форшмак с землей: в Тобольске открыли рыбный гастрофестиваль
18:15
Экс-чиновница из ХМАО, ставшая фигуранткой коррупционного скандала, пошла на сделку со следствием
18:14
Советник губернатора показал новый облик Сада имени Миндовского в Перми. Фото
18:11
«И снова условка»: участнику челябинской дорожной ОПГ вынесли второй приговор
18:10
Все выплаты по материнскому капиталу в 2025 году: как оформить и на что потратить
18:03
ВСУ приготовили 60 кг взрывчатки, чтобы ударить по крупной автозаправке в ДНР
18:01
Две челябинки снялись в сериале «Первокурсницы» на ТНТ
18:00
От 18 тысяч до бесконечности: собрать первоклашку в Кургане и не разориться
1
18:00
Экс-владелец челябинских «Утиных ферм» требует с них 20 миллионов
17:56
Сенатор Муратов раскрыл планы визита легендарного спортсмена Карелина и его друзей в Курган
1
17:54
Белоусов проверил готовность фондов Минобороны к зиме
17:54
Экс-адвокат из Екатеринбурга, арестованный по делу экс-невестки Чернецкого, вырвался из-под ареста
17:51
В Когалыме во время празднования юбилея города будет тепло, но дождливо
17:48
На Ямале выросло число желающих найти новую работу
17:47
Педофилу из Челябинска смягчили приговор
17:47
Осложнения и даже смерть: как свердловчанам защититься от ужасных последствий гриппа
17:46
Анна Семенович рассказала, когда состоится ее свадьба
1
17:46
Мэр Салехарда Алексей Титовский определил ключевые площадки для празднования 430-летия города. Афиша
17:46
Челябинская область продолжает благоустраивать подшефный город в ДНР. Фото
17:44
Верховный суд разрешил лишать водительских прав пьяных самокатчиков
2
17:40
«Город трудовой доблести»: какому подвигу курганцев посвящен День города 2025
1
17:38
В Москве открыли дело после смерти режиссера Юрия Кары
17:37
В ХМАО прибыл резервный борт Air China для пассажиров рейса Лондон — Пекин
17:35
В России представили дизайн первого водородного поезда. Фото
17:31
В детских садах Перми становится меньше детей
17:27
В Перми Театр-Театр готов показать и обсудить с публикой новый спектакль до премьеры
17:26
Нутрициолог рассказала о вреде однодневного голодания
17:26
Части ВСУ попали в клещи в Серебрянском лесничестве
17:23
В Тюмени закрыли купальный сезон
2
17:21
В Нефтеюганске энергетики завершили строительство важного для города объекта
17:18
Стало известно, где в России живут продавцы с лучшим сервисом
17:17
Россия требует от организаторов «Формулы-1» 50 млн евро за разрыв контракта
17:17
Аналитики назвали услуги, которые больше всего подорожали в ХМАО
17:16
На Ямале появился пятый ангиограф: как в Ноябрьске спасают от инфаркта и инсульта
17:16
NYP: Келлогу наняли дополнительную охрану в Киеве, чтобы уберечь от фанатов
1
17:16
«Это был слабый торнадо»: синоптик Шихов объяснил явление, которое напугало пермяков. Видео
17:13
В Тюменской области похоронят погибшего на СВО контрактника
17:13
В Макушино нашли зауральца, сбившего на машине мусорный контейнер
17:10
Целый район в Екатеринбурге внезапно оставили без горячей воды
2
17:08
В Екатеринбурге киноиндустрия столкнулась с острой проблемой
1
17:07
Минпросвещения установило время на выполнение домашнего задания
1
17:05
Российский десантник рассказал о бое с польскими и румынскими наемниками в зоне СВО
17:05
Бизнесмены из Екатеринбурга играли в квартире и попали под суд
2
17:03
Губернатор Шумков рассказал, что к 2027 году на трассе «Иртыш» отремонтируют почти 150 километров дорог. Фото
3
17:00
Сальдо рассказал Путину, сколько лесов сожгли ВСУ в Херсонской области
17:00
Миноритарии бывшей компании челябинского золотодобытчика судятся с Газпромбанком
16:59
У челябинцев заберут землю, чтобы построить новую дорогу на северо-западе. Скрин
16:57
Москвича задержали по подозрению в публичных призывах к убийству российских военных
16:56
В Ельцин Центре отреагировали на новое дело о дискредитации ВС РФ
16:55
Совет Морской коллегии по вопросам Арктики прошел в Салехарде под руководством Патрушева и Трутнева. Фото
16:55
Огненное шоу и салют: эффектные завершения праздников в городах-юбилярах ЯНАО
16:45
Игорь Краснов стал еще на шаг ближе к должности председателя Верховного суда РФ
1
16:45
Бывший генерал Иван Попов рассказал об условиях участия в СВО
2
16:44
В Тюмени Жога и Моор открыли Кубок полпреда президента в УрФО для защитников Отечества
16:43
В мессенджере MAX россиян от мошенников будет защищать Kaspersky
16:40
Где купить дешевое жилье на вторичке, несмотря на растущие цены в Екатеринбурге. Карта
1
16:40
В тюменских «наливайках» заканчивается дешевое пиво
16:39
В Челябинске на популярный маршрут выйдут новые автобусы
16:38
В кювете возле свердловской трассы обнаружили машину с трупом. Фото
16:33
Лидер пермского отделения ЛДПР выступил за равные права для всех школьников РФ
16:32
В Перми работник погиб после взрыва на промплощадке
16:31
Полиция ХМАО поймала школьницу, которая бежала из дома в Санкт-Петербург
16:25
МВД Киргизии пока не признает альпинистку Наговицыну погибшей
9
16:25
Под Екатеринбургом 11-летняя девочка на питбайке протаранила легковушку. Фото
1
16:23
Спасателей, пострадавших при попытке эвакуировать Наговицыну, доставят в Москву
16:22
Мошенники под видом «приказа о награждении» выпытывают личные данные у россиян
16:22
Путин попросил передать бронемашины медикам Херсонской области
16:15
В Курган и Шадринск вернется непогода
16:12
Курганские бизнесмены украсили свои здания в честь Дня города. Фото
16:10
МВД Киргизии готовит уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговицыной на пик Победы
16:10
В Челябинске раскрыли убийство и разбой 18-летней давности. Видео
16:09
В общежитие УрФУ приедут два министра из Африки
16:07
В Тюмени закрылось известное кафе быстрого питания
16:04
«Мисс Мира» из ХМАО Ксения Сухинова стала во второй раз мамой. Фото
16:04
В Тюмени осудили банду подростков, которые избивали сверстников
16:02
Больничный лист в 2025 году: какой стаж засчитают
16:00
Единороссы перед выборами исключили из партии спикера собрания Чебаркуля
15:58
В Сургуте жители ЖК бьют тревогу из-за намыва песка рядом с новостройкой
15:57
Пермяков приглашают отправиться на туристическом поезде в Челябинск
15:54
Блогер Алекс Лесли заочно арестован по делу о склонении к изнасилованию
1
15:54
Дизайнер рассказала, как правильно обустроить комнату школьника
15:54
После инцидента с альпинисткой Наговицыной будет возбуждено уголовное дело
15:51
В Тюмени подорожают букеты к 1 сентября
15:49
Журналистка «Дождя»* Анна Монгайт** объявлена в международный розыск
15:45
Свердловчане заражаются новым штаммом коронавируса: что о нем известно
15:45
В центре Кургана не могут продать купеческий дом, хозяина которого расстреляли. Видео
1
15:44
В Германии заявили об удручающей ситуации в пивоварении
2
15:44
Как и когда сеять сидерат горчицу: подробная инструкция
15:40
Челябинскому коммерсанту, попавшемуся на взятке банкирам, продлили срок ареста
15:39
Столичный суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
15:37
Отреставрированный Урал: эксперты обсудили сохранение культурного наследия
15:37
«Непокорившаяся Франция» внесет в парламент предложение об отставке Макрона
15:36
Сийярто: Венгрия пригрозила прекратить поставки электричества на Украину
15:36
Суд в Вологде остановил спор челябинской сети «К&Б» с властями региона
15:35
Пермский фитнес-клуб уличили в сомнительной рекламе
15:35
В Челябинске боец СВО рассказал пациентам реабилитационного центра о стойкости
15:35
Дисклеймер на упаковках с абортивной контрацепцией как на сигаретах хотят ввести в Тюменской облдуме
15:33
Эксперты рассказали, как повысить безопасность российских дорог
2
15:32
В автобусе, курсирующем через весь Челябинск, введено адресное открытие дверей. Фото
15:30
Пустят ли свердловчан на линейки к детям 1 сентября
1
15:28
В Тюмени продлили перекрытие дороги на ДОКе. Карта
15:28
Bloomberg рассказал о новейшем оружии Китая, которое может стать угрозой для США
15:27
Bloomberg: Индия сократит закупки нефти из России на 20% из-за тарифов Трампа
1
15:25
Ямальский браконьер поплатился лодкой за осетра из Красной книги
15:25
Россияне раскрыли, сколько тратят на содержание своих дач
15:21
Зима в августе: когда в Петербурге сойдет «снег»
15:21
На тюменского депутата совершили информатаку
15:19
Врач рассказал, как не болеть при магнитных бурях
15:18
В Пекине ждут наводнения и оползни
15:13
Главу киноклуба Ельцин Центра Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ
15:12
В Челябинске водитель сбил женщину около садового товарищества
15:12
Мэр раскрыл, какие дороги отремонтируют в Тюмени
15:12
Курганцы сравнили арт-объект в Белозерском с одним из самых больших мостов в США. Фото
1
15:11
Чем известна Майборода в Кургане, занявшая должность директора филиала РАНХиГС
15:11
Фестивали, игры, спектакли и концерты российских звезд: что ждет челябинцев на День города. Афиша
15:10
Напавший на пристава ямалец предстанет перед судом
15:06
Стало известно, жилье какого класса больше всего строят в Челябинске. Инфографика
15:02
Жители Нижневартовска вошли в топ городов России, где скупают школьные товары
15:02
Канцлер ФРГ рассказал, что может случиться, если встречи Путина и Зеленского не произойдет
9
15:00
Самая высокая цена за год: в ЯНАО стоимость бензина поднялась на 13%
15:00
Кандидат в курганскую облдуму Бахматов не явился в суд и угодил за решетку
1
14:58
В Ноябрьске мотоцикл столкнулся с грузовиком, пострадал один человек. Фото
14:55
В Кургане провели операцию женщине, которая упала с высоты восьмого этажа. Фото
1
14:54
Daily Mail: спровоцировавший Медведева на US Open фотограф назвал себя «жертвой»
1
14:53
На поле в Эстонии нашли обломки украинского дрона
2
14:52
Как на Ямале разрушаются старые деревянные дома и что с этим делают
1
14:51
Кухарук поручил обеспечить всем необходимым пассажиров рейса Лондон — Пекин, севшего в Нижневартовске
14:51
Глава свердловского минздрава назвала вид рака, который «сжирает» быстрее всего
14:50
ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт клиентов
2
14:50
В Перми рухнули цены на топовые смартфоны
14:48
Над Винницкой областью заметили неизвестный военно-транспортный самолет
14:47
Пермяки заметили смерч рядом с городом. Видео
14:46
Инфекционист рассказал, какие штаммы гриппа ждут россиян в новом сезоне
14:46
Малахов и Куртукова приедут на День города в Когалым
14:43
День знаний без учебников: куда отправиться с детьми 1 сентября в Екатеринбурге
14:38
Жога принял участие в совещании Патрушева на Ямале. Фото
14:38
У свердловчан пропал мобильный интернет
1
14:37
Минздрав призвал сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
13
14:35
В Тюмень приедет ведущая «Модного приговора»
1
14:35
Умер актер из «Кремлевских курсантов» Алексей Аптовцев
14:33
В Тюменской области нашли четырех черных кредиторов
14:31
В Перми бывшего силовика заочно осудили за взятку в 50 тысяч долларов
14:30
Российская ПВО сбила ракету «Нептун», которую расхваливали на Украине
1
14:30
В Верхнем Уфалее подрались депутаты. Видео
7
14:26
В Тюменской области будут быстрее оформлять разрешения на охоту
14:26
Володин похвалили Китай за трепетное отношение к памятникам советским воинам-освободителям
14:24
В Перми назвали самых востребованных учителей в школах
14:23
В День рождения Шадринска самым лучшим молодым горожанам вручат премии. Список
14:22
Кандидат в президенты Боливии хочет разорвать связи с Россией
2
14:21
Родителям рассказали, как законно получить выходной 1 сентября
14:20
Горы песка и спецтехника: что происходит на набережной Кургана, где построили незаконную высотку. Видео
1
14:18
Парламент Литвы утвердил нового премьер-министра страны
1
14:15
Екатеринбуржцам разрешат пить алкоголь 1 сентября
1
14:13
В Тюменской области Соцфонд добавит дополнительный день приема граждан
14:12
Тюменский экс-депутат получил пост в правительстве ХМАО
14:12
Звезды андеграунда из Екатеринбурга зацензурили свой трек
14:11
Семейство рысей воссоединилось в новом пермском зоопарке. Видео
14:11
Поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова пока не дали результатов
14:05
Экс-главком ВСУ рассказал, как в свое время мечтал пройти обучение в Москве
1
14:05
Уральский полпред обратился к жителям Когалыма в юбилейную дату
14:01
В ХМАО обвалились цены на топовые смартфоны
14:00
На Урале построили новый завод по производству автомобильных запчастей
14:00
В команду мэра Кургана Науменко хотят добавить еще одного руководителя
2
13:58
«За городом задорого»: под Челябинском вновь подорожала загородная недвижимость. Фото
13:56
Как получить охотничий билет в Тюменской области по новым правилам
13:55
Захарова отреагировала на обращение сына альпинистки Наговицыной
2
13:53
В Кургане интересно: жители смогут бесплатно погрузиться в атмосферу города 19-20 века
13:53
«Русские Витязи» перенесли время авиашоу в Когалыме. Видео
13:49
Пермячка незаконно выписывала себе и подругам льготы
13:48
Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что проект «Украина» завершен
13:45
Новый сезон в Пермском ТЮЗе начнется с премьеры
13:44
Надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию с фундаментом Салехардской больницы
13:43
В России найден новый способ лечения болезни Альцгеймера
13:43
Кухарук поздравил с 50-летним юбилеем Когалым
13:38
Курганцы, подорвавшие арбуз с петардой на машине, выправили смятый капот топором. Видео
3
13:35
В ЕС анонсировали 19-й пакет санкций против России
2
13:33
Бастрыкин отреагировал на обращение сына альпинистки Наговицыной
13
13:31
В Пулково задержано несколько десятков рейсов. Скрин
13:30
Собянин высказался о смене названия объектов, связанных с Украиной
3
13:30
Отучившийся в Кургане афганец требовал статус беженца, но будет выслан из России
13:30
Праздничный салют и открытие памятников: что ждет жителей Нового Уренгоя в юбилей. Афиша
13:26
Си Цзиньпин пожал руку челябинскому депутату Госдумы в Пекине
13:24
Диетолог рассказала, чем опасно отсутствие завтрака
13:23
Раскрыто, как катаклизмы на Камчатке скажутся на проведении местных выборов в 2025 году
13:19
Синоптики напугали метеозависимых резким перепадом температур в Челябинской области
13:18
Что известно об инциденте с экстренной посадкой в ХМАО самолета Air China
13:16
В Тюмени закроют проход по пешеходному мосту у ЖД вокзала
13:15
Наговицина находится у камня с телом альпиниста, погибшего 10 лет назад
21
13:12
Какой сюрприз ждет екатеринбуржцев на встрече со звездами в парке Маяковского
13:10
Какие праздники отмечают 27 августа 2025: что нельзя делать
13:09
Политологи сделали главный прогноз по региональным выборам в сентябре
13:08
В Тюменской области за сутки произошло три пожара
13:06
Назван регион, который может стать главной точкой напряжения на выборах-2025
13:06
В пермских школах появятся тысячи новых мест
1
13:05
«В мире детства нет места злости»: курганский ветеран СВО Пылков решил конфликт с буллингом мальчика
13:04
В Перми на продажу выставили огромный склад с паркингом для фур. Фото
13:02
Найти путь в Первогород и познать дух Перми: обзор уличных экскурсий
13:00
Пассажиров экстренно приземлившегося в ХМАО борта Air China переведут в аэропорт
13:00
Директор Президентской академии в Кургане ушел в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился
12:57
Жителей челябинского города предупредили о трудностях в работе мобильного интернета
12:53
В Тюмени родители отдают детей в спортивные секции и художественные кружки
12:51
Свердловских инфекционистов готовят к эпидемическому сезону
12:51
В мессенджере Max можно будет подписывать юридически значимые документы
1
12:48
В Крыму задержан альфонс, кравший у влюбленных свердловчанок машины. Фото, видео
3
12:45
Синоптики заявили об окончании метеорологического лета в Пермском крае
12:44
В Екатеринбурге на Шарташе закрывается пляж, куда выстраивались очереди
12:41
Задержаны напавшие на екатеринбуржца, который хотел сменить УК
4
12:40
Челябинцы в 2,5 раза чаще стали выбирать отдых в формате избинга
2
12:40
Курганцы на День города устроят в экопарке благотворительный забег, чтобы помочь детям
12:38
Минцифры представило новый пакет мер защиты от мошенников
12:36
Пропавший в Босфоре россиянин мог выжить
1
12:32
В Копейске мигрант склонял девочку-подростка к сексу
1
12:30
Свердловчан с онкологией начнут лечить быстрее
12:30
Экс-кандидат в пермские губернаторы потерялся на Эльбрусе
1
12:28
Пермь вошла в топ-3 городов по подорожанию готовых квартир
12:26
Росавиация объяснила причины экстренной посадки рейса Air China в ХМАО
12:25
Пермяку пришлось заплатить за мат в адрес работницы МФЦ
12:25
Участники тюменского проекта для ветеранов СВО встретились с наставниками
12:22
Как проходила операция по спасению альпинистки Наговицыной в Киргизии: сын просит о помощи
11
12:16
«Вину не признаю»: жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга высказалась о своем деле
6
12:16
Politico: Польша и Финляндия восстановят болота для защиты от России
4
12:14
В Кургане у бассейна «Дельфин» в ДТП пострадала пассажирка такси. Видео
12:13
Алаудинов рассказал о продвижении российских военных в ЛНР
12:10
Екатеринбуржцы лишились 1,8 млн рублей, доверившись майнеру
12:09
Врачи назвали точный вес: какой рюкзак спасет осанку школьника и предотвратит сколиоз
12:09
Финансист рассказал, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году
12:09
Заслуженный врач РФ, вегетарианец, подследственный: что известно о деле челябинского врача Мыльникова
1
12:08
Суд приговорил трех несовершеннолетних террористов из разных регионов России
2
12:06
На Ямале внесли изменения в несколько жилищных программ
12:05
В Пермском крае у миллениалов появился новый тренд отдыха — избинг
12:04
Shot: жена пропавшего в Босфоре российского пловца умоляет туристов о помощи
4
12:00
Исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева после его побега в лес
11:59
Аквапарк «Лимпопо» закроют в Екатеринбурге
11:58
На северо-западе Челябинска снесут АЗС ради строительства новой дороги. Скрин
11:57
Теневого мэра Перми Плотникова наградили за помощь фронту. Фото
11:57
С пермячкой, которая погибла в горах Приэльбрусья, простятся в родном селе
11:56
Троих школьников арестовали за теракты на железной дороге
3
11:56
В Курганской области расширили перечень получателей доплат к пенсии для инвалидов СВО
2
11:55
Тюменцам на подработке водителем предлагают получать 193 тысячи рублей
11:53
Сийярто рассказал о нападении Украины на Словакию и Венгрию
11:50
Челябинские депутаты-фронтовики трогательно признались друг другу в любви. Фото
11:49
Ямальский ветеран СВО Гросс примет участие в Кубке защитников Отечества в Тюмени. Фото
11:47
Пассажирам рейса из Лондона, вынужденно севшего в Нижневартовске, предоставят резервный борт. Инсайд
2
11:47
Пассажиры рейса Лондон — Пекин, экстренно приземлившегося в ХМАО, остаются на борту самолета. Фото
11:43
На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка
11:37
Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу за шесть миллионов рублей
20
11:32
Зачистка людей Струкова в национализированном холдинге ЮГК продолжилась
11:32
Звезды сериала «Король и Шут» летят в Екатеринбург: все хедлайнеры фестиваля «ГикКон»
11:31
Цены на цветы к 1 сентября в Челябинске вырастут до 15%
1
11:30
Будет ли конец лета спокойным: прогноз магнитной бури 27 августа 2025
11:28
Пермская девочка-богатырь Лидия Котельникова установила новый рекорд. Видео
1
11:27
Обряд смывания копоти: курганских спасателей проводили на отдых необычным ритуалом. Фото
1
11:27
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль экстренную посадку самолета Air China в ХМАО
11:26
Мужчину признали погибшим после смерти «двойника» из Свердловской области на СВО
11:23
Представители свыше 70 стран подтвердили участие в ВЭФ-2025
1
11:22
В тюменских школах введут новые предметы
11:17
Уничтожено 7 украинских БПЛА над Орловской областью
11:16
В Новгороде найдена личная печать Ярослава Мудрого
11:12
Губернатор Текслер передал челябинским спасателям новую технику. Фото, видео
11:11
В Кургане пройдет Кубок губернатора по фиджитал-спорту
3
11:09
В Воронежской области сбит беспилотник
11:09
Американский актер Дакаскос загорелся идеей совместного проекта с Юрой Борисовым
11:08
Массовые задержки и отмены авиарейсов: что происходит в российских аэропортах 26 августа 2025
11:05
В Псковской области сбито четыре БПЛА
11:01
«Аэрофлот» внес изменения в расписание полетов
1
11:01
Пермяков предупредили об опасном сочетании штаммов гриппа в этом сезоне
11:00
Завод в Курганской области получил иск на 950 тысяч от бывшей жены акционера
11:00
Новый огромный склад для посылок открыли в Екатеринбурге
2
10:57
Дрозденко рассказал о последствиях атаки ВСУ в Ленобласти
10:56
Ядовитые пауки-осы приближаются к Екатеринбургу. Фото
10:50
Пассажиры рейса Лондон — Пекин до сих пор находятся в Нижневартовске
1
10:49
Орбан предупредил о последствиях угроз Зеленского в адрес Венгрии
10:49
К выборам в Заксобрание Челябинской области напечатают более 4 млн бюллетеней
10:48
Вишерский заповедник ответил на претензии пермской прокуратуры о свалке на Полюде
10:46
Mash: около пяти тысяч бойцов ВСУ рискуют попасть в окружение в ДНР
10:40
На День города Шадринска запретили торговать алкоголем
10:40
ВСУ поджигают свои позиции в ЛНР
10:39
Квартиры в челябинских новостройках за две недели резко подорожали. Инфографика
10:37
В мэрии Салехарда озвучили причины ЧП со зданием больницы
10:34
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя. Видео
2
10:31
Челябинские таможенники задержали мужчину с незаконной партией одежды из Душанбе
10:31
Тюменцы стали чаще задумываться о смене работы
10:31
В МИД РФ озвучили данные о погибших от ударов ВСУ за неделю
2
10:29
В Челябинске предложили запретить почте брать комиссию при оплате за услуги ЖКХ
2
10:28
Большинство молодых челябинцев готовы работать за доход до 100 тысяч рублей
1
10:26
Сотрудники ГАИ в Кургане помогли подростку, который разбился на мотоцикле. Фото
10:23
Сын альпинистки Наговициной обратился к генпрокурору и главе СК РФ
11
10:21
В Рязанской области рассказали об отражении атаки ВСУ
10:17
Утро пермских водителей началось с ожидания в огромной пробке на Локомотивной. Скрин
10:16
В Перми остановку предложили назвать в честь Павлика Морозова
1
10:16
Над Крымом за полчаса уничтожили восемь беспилотников
10:12
В Тюмени на продление главной городской магистрали потратят более трех миллиардов рублей
10:10
Илон Маск высказал мнение о нелегитимных правительствах
2
10:08
Ямальские бойцы прорвали оборону ВСУ и форсировали реку в Днепропетровской области
2
10:06
В Кургане и Шадринске семьи получают меньше всего субсидий на оплату ЖКУ. Инфографика
1
10:05
Жители ХМАО ринулись искать работу
10:04
За ночь над регионами РФ было сбито 43 украинских БПЛА
10:01
Руководитель комбината школьного питания в ХМАО скрыла от налоговой 16 миллионов
10:00
Над Брянской областью уничтожены четыре БПЛА
10:00
Си Цзиньпин высказался об отношениях с Россией
1
09:56
«Сохраняйте спокойствие»: под Екатеринбургом съедутся десятки силовиков
09:52
На трассе Екатеринбург — Курган построят мост за 1,1 миллиарда рублей
2
09:52
В Челябинске задержаны самолеты в Москву и Сочи
09:51
Вице-премьер Мантуров допустил неожиданный поворот в отношениях с США
4
09:51
В лесу под Златоустом поймали рыбака с краснокнижной форелью. Фото
1
09:49
В Новом Уренгое рабочий получил ожоги из-за вспыхнувшей одежды
09:48
Стало известно, когда в Тюмени откроют каток на Судоремонтной. Видео
09:47
Над регионами России сбито 43 беспилотника
09:45
До конца года в Перми обновят более 20 километров водных коммуникаций
09:44
В центре Кургана временно закроют автомобильное движение
09:42
Суд конфисковал роскошный автомобиль у жителя ЯНАО
1
09:42
Си Цзиньпин: Китай и Россия укрепляют стратегический альянс
1
09:35
Где находятся карантинные зоны с опасным паразитом в Кургане и области
09:34
Собянин озвучил важную цифру о москвичах, участвующих в СВО
09:24
Украинские власти высказались о встрече с РФ на уровне лидеров
2
09:13
Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом
1
09:11
В Салехарде сошло со свай здание больницы. Фото
1
09:05
Осужденный за роботов МЧС курганский бизнесмен Филимонов вышел на свободу
2
09:03
Российская армия зашла на северную окраину Купянска
09:00
В аэропорту Нижнекамска введены ограничения
09:00
Уральцам рассказали, где в центре Тюмени найти ЖК для яркой студенческой жизни
08:56
Краснодарский край стал эпицентром предвыборных интриг и конфликтов
08:55
В Калужской области сбит беспилотник
08:52
У родителей школьников появится дополнительный выходной
7
08:48
Аэропорт Нижнекамска временно приостановил свою работу
1
08:48
Пермский завод по производству светильников получил доход свыше 10 млн рублей
08:46
Российские силовики опровергли фейк о взятии ВСУ Бессаловки
08:45
Путешествие выходного дня: Миасс
08:43
Первое дело о фейках про СВО, долг в почти 50 млн: как живет блогер Белоцерковская* и откуда такая сумма
08:40
Когда застройщик закончит воссоздание снесенной исторической гостиницы в центре Кургана. Фото, видео
1
08:38
Количество сбитых над Ленобластью беспилотников увеличилось
08:37
Кубанский функционер попал под арест по громкому делу
08:25
В Турции разочаровались в Западе и захотели в БРИКС
1
08:23
На Сахалине развернута масштабная поисковая операция
08:20
Старожил кабмина ХМАО покидает пост вслед за серым кардиналом Комаровой
08:18
В аэропорту Казани введены ограничения
1
08:18
Трамп сделал важное заявление о визите Путина на Аляску
08:11
Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
08:11
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по расходам на ремонт теплосетей
08:10
ВСУ дронами атакуют регионы России: онлайн-трансляция
08:09
В казанском аэропорту введены ограничения на полеты
08:05
В Ростовской области отражена атака БПЛА
08:00
В Тюмень пришел последний теплый день лета
07:53
В Ленобласти сбито четыре БПЛА
07:50
С Тимати взыскивают долги по ЖКХ
1
07:49
С 1 сентября для охотников вводят новый обязательный экзамен
1
07:48
Челябинская область оказалась среди регионов, где максимально вложились в ремонт теплосетей
07:45
В курганском департаменте появилась служба, отвечающая за гостайну
07:40
Си Цзиньпин встретился с Володиным в Пекине
07:40
В Тюмени взлетели цены на дорогие квартиры на вторичном рынке
3
07:40
Фонд капремонта предъявил счет экс-замминистру обороны Тимуру Иванову
1
07:40
Власти Тюмени не стали полностью отказываться от идеи запуска трамваев. Эксклюзив
2
07:30
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый матч на US Open
07:25
«Я помогу снять тело»: Виктория Боня предложила финансовую помощь семье пермячки, застрявшей в горах Киргизии
07:24
В Волгоградской области отражают атаку ВСУ
07:23
Задержанный блогер Маркарян прокомментировал слухи о попытке выехать из страны в багажнике
1
07:21
Заморозки и аномалии вместо бабьего лета, обильные дожди: какой будет погода в регионах России в сентябре
3
07:15
Актер Колокольников попал под украинские санкции
07:13
Введены ограничения в аэропортах Пулково и Псков
07:13
Алла Пугачева может лишиться доходов из России: как живет певица в эмиграции
28
07:05
В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения
06:59
Фильмы, пропагандирующие отказ от деторождения, не будут получать прокатные удостоверения
7
06:57
В аэропортах Пулково и Пскова введены ограничения
06:55
Долг Белоцерковской* вырос в 13 раз
06:48
Трамп пригрозил странам, нападающим на США
1
06:41
В нижегородском аэропорту «Стригино» введены ограничения на полеты
06:40
В Ленинградкой области ввели режим опасности атак БПЛА
06:34
Слуцкий предложил сделать горячее питание для школьников бесплатным
7
06:32
Верховный суд отказал комику Руслану Белому* в рассмотрении жалобы
06:27
Сдавшихся в плен в Курской области боевиков ВСУ передали следователям
06:11
Экс-начальника 9-го ЛДЦ Минобороны Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве
06:07
В Курганской области зафиксирован рекордный чек онлайн-покупок. Скрин
2
06:04
Сильные дожди принесет циклон в Свердловскую область
05:56
Нижневартовск и Тюмень вошли в топ городов, привлекательных для миграции
1
05:50
СК разыскивает сообщников задержанного врио замгубернатора Курской области
05:49
Пугачева рискует лишиться права на бренд «Алла Борисовна»
3
05:35
Синоптики рассказали, какой будет погода в День города в Челябинске. Скрин
05:33
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Романом Колчановым
1
05:32
У задержанного зама Хинштейна обнаружили дорогие автомобили
9
05:30
В ХМАО подскочили цены на сыр, рыбу и кондитерские изделия
05:23
Эпидемиолог раскрыл симптомы нового штамма коронавируса
05:16
Какие изменения ждут автомобилистов РФ в сентябре
04:58
Пермяки хвастаются урожаем белых грибов после дождей. Фото
04:53
Президент Южной Кореи на встрече с Трампом боялся повторить судьбу Зеленского
04:42
В Госдуме призвали уравнять зарплаты всех российских учителей
9
04:30
На ХМАО обрушится резкое похолодание с грозами и сильным ветром
04:22
Одесские военкоматы устроили облаву для пополнения батальона
04:17
Стало известно, когда Олег Митяев выступит в Курганской области на бардовском фестивале
2
04:16
В Ноябрьске внедорожник сбил 10-летнюю девочку. Фото
1
04:06
В России ожидаются ограничения на работу эскалаторов во многих ТЦ
1
03:42
Бизнесмен Белюскин погиб за рулем автомобиля в Москве
03:30
Работодателей хотят заставить поднимать зарплату каждые три месяца
6
03:15
Главный синоптик РФ предупредил об аномальной погоде в большинстве регионов
1
03:07
Курганские полицейские изъяли кальян и 28 бутылок с алкоголем
2
03:05
В Сургуте откроется новый спорткомплекс. Фото
02:59
Samsung готовится предустановить российский мессенджер Max на свои устройства
02:59
Больше полумиллиона доз вакцины от гриппа привезли в свердловские больницы
02:50
Российские силы сбили 37 украинских БПЛА над регионами и Черным морем
02:46
Тюменские специалисты досрочно выполнили ремонт объектов ЖКХ в Краснодоне
02:43
Жители Прикамья пожаловались Бастрыкину на жизнь в аварийном доме
02:35
В райцентре ЯНАО сократится время движения автобуса
02:05
Погибшего на СВО бойца из ЯНАО похоронят по ненецким традициям. Фото
02:01
В Курганской области 18-летний гонщик без прав осужден за наезд на пешехода
01:58
Дачники резко уронили цены на домашние помидоры в Челябинской области. Скрин
01:41
На Украине выявили незаконный агробизнес в Чернобыльской зоне
01:36
Генпрокуратура попросила суд признать совладельца «Зимней вишни» экстремистом
01:25
Специалисты залезли под землю, чтобы выявить причину загрязнения пруда в Екатеринбурге
01:25
Однокурсник Медведева и преемник Беглова: чем известен кандидат на пост генпрокурора Гуцан
4
01:22
Назван кандидат на пост генпрокурора после новости о ротации Краснова
01:14
В Тюмени несколько автобусов отменили остановку у железнодорожного вокзала
2
00:58
Вуди Аллен ответил Украине на критику из-за связи с РФ
4
00:57
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Прикамье
00:42
ФАС отреагировала на завышение цен на бензин в регионах РФ
5
00:41
Певец Антонов опроверг сообщения о госпитализации
00:37
Новое приложение Сбербанка для iPhone пропало из App Store
00:35
В городе ЯНАО перекроют проезд к десятку домов. Схема
00:30
Илон Маск поссорился с Apple и подал на нее в суд
00:14
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты
00:10
В Тольятти пять человек пострадали из-за упавших деревьев
00:06
Reuters: администрация Трампа готовит санкции против Евросоюза
00:03
В центре Кургана самокаты перекрыли тротуар. Фото