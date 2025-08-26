ГП потребовала взыскать с рыболовецкого колхоза миллиарды рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Приморского края к АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“ о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам страны. Речь идет о сумме более 37,6 млрд рублей. Иск зарегистрирован 25 августа 2025 года, однако к производству пока не принят, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Причиной обращения в суд стали результаты прокурорской проверки деятельности «Восток-1», по итогам которой установлены факты незаконной добычи водных биоресурсов на основании фиктивных сделок. «В ходе проверки выявлены нарушения законодательства при заключении договоров с Федеральным агентством по рыболовству. Эти действия нанесли ущерб государству в особо крупном размере», — говорится в иске. Эти слова приводит издание РБК. В документе отмечается, что дело находится на особом контроле у генерального прокурора Игоря Краснова.
В числе ответчиков по иску, помимо самого колхоза, названы его основатель Валерий Шегнагаев, члены его семьи, член совета директоров Александр Передня и гендиректор Александр Сайфулин. Среди ответчиков также фигурируют иностранные компании: южнокорейские Oriental Pacific Co.Ltd и Global Seafood Corporation, американская North Pacific Corporation и Росрыболовство. По данным проверки, над предприятием установлен контроль группы лиц в интересах резидента США и гражданина Белиза Валерия Шегнагаева. Закон запрещает организациям под контролем иностранных инвесторов заниматься промышленным выловом водных биоресурсов в РФ.
Генпрокуратура просит суд признать недействительными договоры между Рыболовецким колхозом «Восток-1» и Росрыболовством и взыскать акции предприятия с членов семьи Шегнагаева и руководства компании. В иске отмечается, что с 2019 по 2025 год предприятием причинен ущерб в размере более 37,6 млрд рублей, а у ответчиков отсутствует достаточное имущество для возмещения этой суммы. По данным отчетности за 2022 год, совладельцем компании является сын основателя Владислав Шегнагаев, а выручка за 2024 год достигла 3,8 млрд рублей.
Ранее в рыбной отрасли уже возникали судебные споры, связанные с финансовыми нарушениями и эффективностью управления. Так, в августе 2025 года Арбитражный суд ЯНАО обязал подрядчика вернуть «Горковскому рыбозаводу» почти 10 млн рублей за неоказанные услуги по цифровому учету рыбы, что также привлекло внимание к вопросам контроля и прозрачности деятельности предприятий отрасли.
