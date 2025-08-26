Мощный взрыв и вылетевший мужчина: что рассказали очевидцы о взрыве в питерском доме

В результате взрыва пострадали четыре человека, оидн погиб
новость из сюжетаВ Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв
Вечером 26 августа в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. В результате инцидента погиб мужчина. URA.RU собрало все комментарии очевидцев страшной трагедии.
- В результате взрыва погиб мужчина. По словам жителей соседних домов, пострадавший вылетел прямо из окон квартиры.
- Пожар произошел на третьем этаже, а после перекинулся на четвертый.
- Жительница дома напротив Оксана рассказала, что в ее квартире затряслись стекла из-за взрыва.
- По словам жильца дома, в котором произошел взрыв, он услышал грохот, когда смотрел телевизор. Он увидел, как около подъезда лежал мужчина весь в крови.
- Всех жителей дома поселят в ближайшей 283 школе. Сейчас туда направляют всех жильцов.
- В подъезд, в котором произошел взрыв, сейчас никого не пускают. Работает оперативная группа, сообщает один из жильцов.
- Ребенок, живущий в доме напротив, услышал взрыв через наушники. Об этом рассказала мама мальчика.
- Общее количество пострадавших на данный момент — четыре человека. Из-за пожара пострадали две квартиры.
В результате инцидента в одной из квартир начался пожар, а также погиб человек. За развитием ситуации URA.RU следит в онлайн-трансляции.
