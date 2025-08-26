26 августа 2025

Мощный взрыв и вылетевший мужчина: что рассказали очевидцы о взрыве в питерском доме

В петербургском доме прогремел взрыв, один человек погиб
© Служба новостей «URA.RU»
В результате взрыва пострадали четыре человека, оидн погиб
В результате взрыва пострадали четыре человека, оидн погиб Фото:
новость из сюжета
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Вечером 26 августа в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. В результате инцидента погиб мужчина. URA.RU собрало все комментарии очевидцев страшной трагедии.

  • В результате взрыва погиб мужчина. По словам жителей соседних домов, пострадавший вылетел прямо из окон квартиры.
  • Пожар произошел на третьем этаже, а после перекинулся на четвертый.
  • Жительница дома напротив Оксана рассказала, что в ее квартире затряслись стекла из-за взрыва.
  • По словам жильца дома, в котором произошел взрыв, он услышал грохот, когда смотрел телевизор. Он увидел, как около подъезда лежал мужчина весь в крови.
  • Всех жителей дома поселят в ближайшей 283 школе. Сейчас туда направляют всех жильцов.
  • В подъезд, в котором произошел взрыв, сейчас никого не пускают. Работает оперативная группа, сообщает один из жильцов.
  • Ребенок, живущий в доме напротив, услышал взрыв через наушники. Об этом рассказала мама мальчика.
  • Общее количество пострадавших на данный момент — четыре человека. Из-за пожара пострадали две квартиры.

В результате инцидента в одной из квартир начался пожар, а также погиб человек. За развитием ситуации URA.RU следит в  онлайн-трансляции.

Вечером 26 августа в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. В результате инцидента погиб мужчина. URA.RU собрало все комментарии очевидцев страшной трагедии.
