В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры из разных компаний при поддержке «СИБУР» очистили берег реки Обь. Собралось 78 участников, которые собрали 150 мешков мусора. Об этом написала пресс-служба на сайте программы социальных инвестиций СИБУР «Формула хороших дел».
«В Нижневартовске прошла экологическая акция: корпоративные волонтеры очистили прибрежную зону реки Оби, собрав более 150 мешков мусора... В экологической акции приняли участие 78 активистов из восьми организаций», — сообщает компания.
Собранный мусор отправят для будущей переработки на сортировку. В уборке территории приняли участие сотрудники: «Запсибтрансгаз», Почта России, Природный парк «Сибирские увалы», «СибурТюменьГаз», Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска, Югорское отделение Сбербанка, Первичная профсоюзная организация предприятий СИБУРа в Югре и Юнирест.
Ранее URA.RU писали, что платформа «Добро.рф» работает с «Госуслугами» для того, чтобы вовлекать россиян в добровольчество. До конца года сервис запустит 35 новых жизненных ситуаций, среди которых волонтерство.
