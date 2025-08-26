26 августа 2025

Экоактивисты при поддержке СИБУРа очистили берег Оби в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В акции приняли участие 78 активистов из восьми организаций
В акции приняли участие 78 активистов из восьми организаций Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры из разных компаний при поддержке «СИБУР» очистили берег реки Обь. Собралось 78 участников, которые собрали 150 мешков мусора. Об этом написала пресс-служба на сайте программы социальных инвестиций СИБУР «Формула хороших дел».

«В Нижневартовске прошла экологическая акция: корпоративные волонтеры очистили прибрежную зону реки Оби, собрав более 150 мешков мусора... В экологической акции приняли участие 78 активистов из восьми организаций», — сообщает компания.

Собранный мусор отправят для будущей переработки на сортировку. В уборке территории приняли участие сотрудники: «Запсибтрансгаз», Почта России, Природный парк «Сибирские увалы», «СибурТюменьГаз», Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска, Югорское отделение Сбербанка, Первичная профсоюзная организация предприятий СИБУРа в Югре и Юнирест.

Ранее URA.RU писали, что платформа «Добро.рф» работает с «Госуслугами» для того, чтобы вовлекать россиян в добровольчество. До конца года сервис запустит 35 новых жизненных ситуаций, среди которых волонтерство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры из разных компаний при поддержке «СИБУР» очистили берег реки Обь. Собралось 78 участников, которые собрали 150 мешков мусора. Об этом написала пресс-служба на сайте программы социальных инвестиций СИБУР «Формула хороших дел». «В Нижневартовске прошла экологическая акция: корпоративные волонтеры очистили прибрежную зону реки Оби, собрав более 150 мешков мусора... В экологической акции приняли участие 78 активистов из восьми организаций», — сообщает компания. Собранный мусор отправят для будущей переработки на сортировку. В уборке территории приняли участие сотрудники: «Запсибтрансгаз», Почта России, Природный парк «Сибирские увалы», «СибурТюменьГаз», Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска, Югорское отделение Сбербанка, Первичная профсоюзная организация предприятий СИБУРа в Югре и Юнирест. Ранее URA.RU писали, что платформа «Добро.рф» работает с «Госуслугами» для того, чтобы вовлекать россиян в добровольчество. До конца года сервис запустит 35 новых жизненных ситуаций, среди которых волонтерство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...