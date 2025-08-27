Террорист «Крокуса» пытается в СИЗО обратить в свою веру наемника из Колумбии

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Обвиняемый в организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» агрессивно себя ведет по отношению к сокамернику — колумбийскому наемнику Хосе Арону Медине Аранде, находящемуся в СИЗО «Лефортово». Об этом 27 августа сообщили правоохранительные органы. По их данным, злоумышленник пытается навязать свою религию и создает невыносимые условия для совместного содержания в камере.

«В отношении Медины А. Х. А. его сокамерник, который обвиняется в участии в совершении террористического нападения на „Крокус сити холл“, ведет себя агрессивно, вызывающе, враждебно настроен и пытается обратить в свою веру», — рассказали в органах. Слова передает ТАСС.

Оба заключенных находятся в «Лефортово» под арестом по различным уголовным делам. Медине Аранде инкриминируют участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Его сокамерник обвиняется в причастности к теракту в «Крокус Сити Холл» и состоит, как и другие фигуранты этого дела, в структурном подразделении «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Ранее адвокат сокамерника одного из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл» сообщил, что террорист предпринимает попытки обратить своего «соседа» в ислам во время совместного пребывания в следственном изоляторе. По информации юриста, подозреваемый регулярно совершает религиозные обряды, читает Коран и настойчиво, проявляя агрессивность, убеждает сокамерника последовать его примеру.

