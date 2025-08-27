На Сахалине сильный поток воды смыл автобус с пассажирами. Видео

На Сахалине из-за подтопления дороги завалился автобус (фото из архива)
На Сахалине из-за подтопления дороги завалился автобус (фото из архива)

В Невельском районе Сахалинской области сильный поток воды снес пассажирский автобус с людьми внутри. Инцидент произошел в селе Колхозном после обильных ливней. Об этом сообщили очевидцы. Транспорт оказался в кювете, когда водитель не смог справиться с управлением из-за размытых дорог.

«Водитель не видел дороги и заехал в кювет, автобус завалился. Мы вышли оттуда, кое-как выбрались по колено в воде, но потеряли сумки», — рассказала одна из пассажирок изданию astv.ru. Ситуация осложнялась продолжающимся подъемом воды: во время рассказа женщины по улице проплывала теплица — ее унесло потоком.

Ранее в пресс-службе МЧС по Сахалинской области сообщили, что сотрудники ведомства эвакуировали 37 жителей, включая двух детей, из села Колхозное. В зоне подтопления в этом населенном пункте оказались 69 жилых домов, передает RT. В ведомстве уточнили, что после ликвидации заторов на реке Казачка уровень воды понизился примерно на один метр.

