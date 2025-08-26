В Израиль впервые отправили пермские березовые колья

Специалисты Управления Россельхознадзора по Пермскому краю 21 августа провели карантинный фитосанитарный контроль партии березовых кольев. Ее объем составляет 30 кубометров и она предназначена для поставки в Израиль.
«В ходе досмотра продукции запрещенных для Израиля карантинных вредных организмов выявлено не было. Партия получила фитосанитарный сертификат. Ранее экспорт лесоматериалов из региона в Израиль не осуществлялся», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский лес впервые отправили в Сирию. Объем первой партии лесоматериалов составил 450 кубических метров.
