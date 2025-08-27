Актера Павла Деревянко объявили угрозой безопасности на Украине

Российский актер Павел Деревянко включен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским и запрещен) с формулировкой «соучастник преступлений против Украины». Основанием стала его поездка в Донбасс и публичные высказывания в поддержку СВО.
В карточке артиста указано, что он совершил «сознательное нарушение государственной границы Украины и покушение на ее суверенитет», сообщает «Постньюс». Кроме того, ему инкриминируют попытки поставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность страны. Данные обвинения основаны на его визите в Донбасс, а также на публичных заявлениях, вызвавших широкий общественный отклик.
Деревянко известен ролями в сериалах «Первый номер», «Беспринципные» и «Обратная сторона Луны». Поездку в Донбасс он совершил в 2023 году. Тогда он назвал это «осознанием гражданской позиции».
*Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
