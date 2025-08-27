Одна из ключевых причин, почему Европа противится отправке войск на Украину, заключается в опасениях европейских государств относительно надежности сотрудничества с США. Об этом сообщил эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор.
«Европейские правительства <...> не могут быть уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные», — написал Тейлор в своей колонке для британской газеты The Guardian. Тейлор подчеркивает, что Европа не обладает достаточным политическим и военным потенциалом для самостоятельного сдерживания России. Несмотря на значительные ресурсы и развитую экономику, европейские страны не могут гарантировать эффективную защиту Украины или обеспечить прекращение огня без надежной поддержки США.
По мнению эксперта, попытки увеличить военную и финансовую помощь Киеву сталкиваются с серьезными внутренними трудностями. Европейские правительства вынуждены учитывать политические настроения и экономические ограничения в своих странах.
