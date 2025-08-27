Украинцы и русские встретятся в Екатеринбурге: как в ЦПКиО пройдет День народов Среднего Урала

Украинцы, проживающие в Свердловской области, белорусы, казаки, русские, а также в целом порядка 140 национальностей, соберутся 31 августа в Екатеринбурге в фан-зоне ЦПКиО. В парке пройдет традиционный День народов Среднего Урала. Гостей ждет полевая кухня, концертная программа и порядка 30 подворий. URA.RU подготовило план мероприятий праздника.
Начало
Стартует День народов Среднего Урала в 11.00. В этом году праздник посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей будет работать полевая кухня.
На входе в фан-зону парка имени Маяковского будут работать контрольно-пропускные пункты (КПП). Поэтому с собой не нужно брать крупногабаритные вещи, а также напитки и продукты в стеклянной посуде. Иначе это все придется оставить у входа в КПП.
Открытие
В 12:00 состоится официальное открытие праздника. Для гостей выступит Уральский академический русский народный хор. Также ожидается участие Уральского государственного духового оркестра, студии танца «Спутник» (Екатеринбург), ансамбля «Юность» (Каменск-Уральский). Примут участие в концертной программе и национальные коллективы.
Национальные подворья
Будет представлено порядка 30 подворий. Встречать гостей они будут в национальных костюмах с традиционной кухней. В славянском подворье соберутся белорусы, украинцы, русские, казаки (в частности, будет представлена экспозиция, посвященная участникам ВОВ и СВО). Плюс ко всему, будет работать ремесленная ярмарка. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, различных интерактивах.
В рамках Дня народов Среднего Урала пройдет передача автомобиля УАЗ в зону СВО. Церемония ожидается торжественной. Так как передавать «уазик» будут все подворья вместе в национальных костюмах.
День народов Среднего Урала проходит каждый год с 2002 года. В 2024 году в фан-зоне ЦПКиО праздник собрал в воскресенье 1 сентября 10 тысяч человек, плюс онлайн-трансляцию посмотрели порядка 50 тысяч. В этом году организаторы надеются, что гостей будет больше.
