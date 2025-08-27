Пермский мэр планирует подать в суд на прокуратуру, которая требует ее увольнения

Глава Александровского округа Ольга Белобаржевская (Лаврова) намерена подать иск в суд, в котором хочет потребовать 170 тысяч рублей от прокуратуры. Именно в такую сумму ей обошлись услуги адвоката, когда надзорное ведомство пыталось в судебном порядке лишить ее поста мэра. Но проиграло. О планах мэра URA.RU рассказали источники в территории.
«Такое заявление она сделала на августовском заседании местной думы. В закрытой части. Просила поддержки», — отметил инсайдер.
История противостояния прокуратуры и мэра Лавровой тянется уже несколько лет. Надзорное ведомство нашло у нее конфликт интересов: она сожительствовала со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. Краевая антикоррупционная комиссия подтвердила этот факт, но поскольку относится он к предыдущему сроку полномочий Лавровой на посту главы (до 2024 года, когда она выиграла новый конкурс), то отдала решение на откуп депутатам. Те главу простили. Прокуратура вышла в суд, но проиграла. Лаврова вышла замуж за бывшего подчиненного и взяла его фамилию.
По данным источников, местная прокуратура, узнав о планах Лавровой инициировала проверку представительного органа. «Чтоб не расслаблялись», — шутят инсайдеры. URA.RU направило запрос в прокуратуру, на момент публикации ответ не был получен. Ольга Лаврова не ответила на звонок по известному редакции номеру телефона.
