Пермский мэр планирует подать в суд на прокуратуру, которая требует ее увольнения

Глава Александровска Лаврова готовит иск к прокуратуре на 170 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Лаврова вышла замуж за своего бывшего подчиненного
Ольга Лаврова вышла замуж за своего бывшего подчиненного Фото:

Глава Александровского округа Ольга Белобаржевская (Лаврова) намерена подать иск в суд, в котором хочет потребовать 170 тысяч рублей от прокуратуры. Именно в такую сумму ей обошлись услуги адвоката, когда надзорное ведомство пыталось в судебном порядке лишить ее поста мэра. Но проиграло. О планах мэра URA.RU рассказали источники в территории.

«Такое заявление она сделала на августовском заседании местной думы. В закрытой части. Просила поддержки», — отметил инсайдер.

История противостояния прокуратуры и мэра Лавровой тянется уже несколько лет. Надзорное ведомство нашло у нее конфликт интересов: она сожительствовала со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. Краевая антикоррупционная комиссия подтвердила этот факт, но поскольку относится он к предыдущему сроку полномочий Лавровой на посту главы (до 2024 года, когда она выиграла новый конкурс), то отдала решение на откуп депутатам. Те главу простили. Прокуратура вышла в суд, но проиграла. Лаврова вышла замуж за бывшего подчиненного и взяла его фамилию.

По данным источников, местная прокуратура, узнав о планах Лавровой инициировала проверку представительного органа. «Чтоб не расслаблялись», — шутят инсайдеры. URA.RU направило запрос в прокуратуру, на момент публикации ответ не был получен. Ольга Лаврова не ответила на звонок по известному редакции номеру телефона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Александровского округа Ольга Белобаржевская (Лаврова) намерена подать иск в суд, в котором хочет потребовать 170 тысяч рублей от прокуратуры. Именно в такую сумму ей обошлись услуги адвоката, когда надзорное ведомство пыталось в судебном порядке лишить ее поста мэра. Но проиграло. О планах мэра URA.RU рассказали источники в территории. «Такое заявление она сделала на августовском заседании местной думы. В закрытой части. Просила поддержки», — отметил инсайдер. История противостояния прокуратуры и мэра Лавровой тянется уже несколько лет. Надзорное ведомство нашло у нее конфликт интересов: она сожительствовала со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. Краевая антикоррупционная комиссия подтвердила этот факт, но поскольку относится он к предыдущему сроку полномочий Лавровой на посту главы (до 2024 года, когда она выиграла новый конкурс), то отдала решение на откуп депутатам. Те главу простили. Прокуратура вышла в суд, но проиграла. Лаврова вышла замуж за бывшего подчиненного и взяла его фамилию. По данным источников, местная прокуратура, узнав о планах Лавровой инициировала проверку представительного органа. «Чтоб не расслаблялись», — шутят инсайдеры. URA.RU направило запрос в прокуратуру, на момент публикации ответ не был получен. Ольга Лаврова не ответила на звонок по известному редакции номеру телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...