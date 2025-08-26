В образовательном центре «Ньютон» в одноименном районе Челябинска открыли коридор, посвященный истории хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Коридор на втором этаже оформлен в стилистике „Трактора“. Его украшают исторические и современные фотографии игроков и тренеров клуба. Текстовая часть рассказывает об истории и достижениях клуба», — сообщает корреспондент агентства.
На стенде представлены наиболее яркие игроки и тренеры клуба. Среди тренеров — Валерий Белоусов, Анвар Гатиятулин и Геннадий Цыгуров. В числе лучших защитников названы Ник Бэйлен, Вадим Гловацкий, Николай Маркаров и Дерон Куинт. Среди нападающих представлены Валерий Белоусов, Николай Бец, Анатолий Картаев, Евгений Кузнецов и Станислав Чистов.
27 августа школу посетил губернатор Алексей Текслер. Он ознакомился с готовностью учреждения к учебному году и выступил с докладом о ситуации в системе образования региона.
