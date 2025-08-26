26 августа 2025

В новой челябинской школе открыли коридор «Трактора». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На стене можно узнать о богатой истории клуба
На стене можно узнать о богатой истории клуба Фото:

В образовательном центре «Ньютон» в одноименном районе Челябинска открыли коридор, посвященный истории хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Коридор на втором этаже оформлен в стилистике „Трактора“. Его украшают исторические и современные фотографии игроков и тренеров клуба. Текстовая часть рассказывает об истории и достижениях клуба», — сообщает корреспондент агентства.

На стенде представлены наиболее яркие игроки и тренеры клуба. Среди тренеров — Валерий Белоусов, Анвар Гатиятулин и Геннадий Цыгуров. В числе лучших защитников названы Ник Бэйлен, Вадим Гловацкий, Николай Маркаров и Дерон Куинт. Среди нападающих представлены Валерий Белоусов, Николай Бец, Анатолий Картаев, Евгений Кузнецов и Станислав Чистов.

27 августа школу посетил губернатор Алексей Текслер. Он ознакомился с готовностью учреждения к учебному году и выступил с докладом о ситуации в системе образования региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В образовательном центре «Ньютон» в одноименном районе Челябинска открыли коридор, посвященный истории хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Коридор на втором этаже оформлен в стилистике „Трактора“. Его украшают исторические и современные фотографии игроков и тренеров клуба. Текстовая часть рассказывает об истории и достижениях клуба», — сообщает корреспондент агентства. На стенде представлены наиболее яркие игроки и тренеры клуба. Среди тренеров — Валерий Белоусов, Анвар Гатиятулин и Геннадий Цыгуров. В числе лучших защитников названы Ник Бэйлен, Вадим Гловацкий, Николай Маркаров и Дерон Куинт. Среди нападающих представлены Валерий Белоусов, Николай Бец, Анатолий Картаев, Евгений Кузнецов и Станислав Чистов. 27 августа школу посетил губернатор Алексей Текслер. Он ознакомился с готовностью учреждения к учебному году и выступил с докладом о ситуации в системе образования региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...