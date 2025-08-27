Признаков жизни у альпинистки Наговицыной не обнаружено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наговицыну искал беспилотник с тепловизором
Наговицыну искал беспилотник с тепловизором Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии не обнаружил признаков жизни российской альпинистки из Перми Натальи Наговицыной на пике Победы после видеосъемки с беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием <...> По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — передает ТАСС информацию ведомства.

Поисковые работы на пике Победы осложнялись экстремальными погодными условиями, из-за которых запуск беспилотника откладывался, а традиционные способы спасения оказались невозможны. Наталья Наговицына получила тяжелую травму еще 12 августа и с тех пор находилась на высоте около семи тысяч метров, где ранее уже погиб спасатель и произошла авария вертолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии не обнаружил признаков жизни российской альпинистки из Перми Натальи Наговицыной на пике Победы после видеосъемки с беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием <...> По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — передает ТАСС информацию ведомства. Поисковые работы на пике Победы осложнялись экстремальными погодными условиями, из-за которых запуск беспилотника откладывался, а традиционные способы спасения оказались невозможны. Наталья Наговицына получила тяжелую травму еще 12 августа и с тех пор находилась на высоте около семи тысяч метров, где ранее уже погиб спасатель и произошла авария вертолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...