Последний шанс на спасение Наговицыной под угрозой срыва

МЧС Киргизии планирует отложить запуск дрона для спасения Наговицыной
МЧС Киргизии заявили, что пока не будут запускать беспилотник на пик Победы для спасения россиянки Наговицыной из-за непогоды
МЧС Киргизии заявили, что пока не будут запускать беспилотник на пик Победы для спасения россиянки Наговицыной из-за непогоды
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Запуск беспилотника для поиска российской альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы в Киргизии может быть отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Киргизии журналистам. Это по сути должно было стать последней надеждой на спасение женщины.

«Наши специалисты планировали запустить дрон, но на гребне сейчас очень сильный ветер», — уточнили представители экстренных служб в беседе с ТАСС.  В МЧС пояснили, что погодные условия на гребне пика Победы остаются сложными: фиксируются сильные порывы ветра, которые могут повлиять на работу беспилотной техники и безопасность спасателей.

Кроме того, стало известно, что в МЧС Киргизии остановили поиски двух других пропавших альпинистов на пике Победы.  

Ранее Наталья Наговицына получила тяжелую травму при спуске с пика Победы 12 августа и с тех пор она находится на высоте около семи тысяч метров в условиях сильного холода, сообщает телеканал «Царьград». Спасательные операции осложнялись погодой и уже привели к гибели одного из спасателей, а также к аварии вертолета, в результате которой пострадали пилот и еще один участник операции. Решение о запуске дрона было принято после того, как традиционные способы поиска и эвакуации оказались невозможны. Судьба самой женщины остается под вопросом. До этого предполагалось, что женщина уже погибла, передает «Ридус».

